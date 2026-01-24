Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है. यहां जरीपटका पुलिस स्टेशन की हिरासत में एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरोपी को पोस्को के मामले में दो दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था. इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने रात में सोने के लिए दी गई चादर से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या की. घटना के समय पुलिस उप-निरीक्षक नितिन आत्राम (नाइट ड्यूटी अधिकारी) सहित चार पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे.

परिजनों ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल जरीपटका थाने का दौरा किया. जांच के बाद पुलिस उप-निरीक्षक नितिन आत्राम, अभय खडसे (थाना हाजिरी और लॉकअप गार्ड इंचार्ज), प्रमोद दूधकवरे और राहुल चव्हाण (लॉकअप गार्ड ड्यूटी) को दोषी ठहराते हुए निलंबित कर दिया गया. इस घटना के बाद आरोपी के परिजनों ने भी पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी.

घटना से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

नरेंद्र भाटिया नाम के आरोपी को पोस्को के अपराध में दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया था. घटना के बाद सुबह पुलिस के ध्यान में आने के बाद हड़कंप मच गया. इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन का दौरा कर जानकारी ली. दूसरी ओर आरोपी के परिजनों ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी. इस बीच पुलिस के की गई जांच में अब एक पुलिस उप-निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

