हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदो दोस्तों की दर्दनाक मौत! बाइक से गिरकर लगी चोट, उठकर चले तो डिवाइडर से टकरा गए, हुई मौत

दो दोस्तों की दर्दनाक मौत! बाइक से गिरकर लगी चोट, उठकर चले तो डिवाइडर से टकरा गए, हुई मौत

Maharashtra News: नागपुर जिले के मनसर में बाइक फिसलने से घायल हुए दो दोस्तों ने इलाज की सलाह के बावजूद फिर यात्रा शुरू की और कट्टा-रामनगर के बीच डिवाइडर से टकराने पर दोनों की मौत हो गई.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

Nagpur Accident News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के मनसर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. यह घटना देवलपार पुलिस स्टेशन की सीमा में नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट्टा शिवारा के पास हुई. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के चालक का नियंत्रण छूटने से बाइक पहले फिसल गई, जिससे उस पर सवार दोनों युवक घायल हो गए. प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने दोबारा यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया.

इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान पुनित उर्फ इमरतलाल कुडोपा और मोहित खोडकर के रूप में हुई है. दोनों नागपुर शहर के मानेवाड़ा इलाके में किराए के मकान में रहते थे. पुनित टाइल्स लगाने का काम करता था, जबकि मोहित ड्राइवर था.

बाइक फिसलने से दोनों घायल हुए

जानकारी के मुताबिक, 25 फरवरी की शाम करीब 5 बजे दोनों युवक पुनित के रिश्तेदार के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिवनी जा रहे थे. इसके लिए उन्होंने रिश्तेदार से मोटरसाइकिल मांगी थी. रास्ते में मनसर के पास उनकी बाइक फिसल गई और दोनों घायल हो गए. उन्हें मनसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए नागपुर रेफर करने की सलाह दी.

इलाज की सलाह नजरअंदाज करना पड़ा भारी

हालांकि, इलाज के लिए नागपुर जाने के बजाय दोनों युवक उसी मोटरसाइकिल से सिवनी की ओर रवाना हो गए. कुछ ही समय बाद कट्टा–रामनगर के बीच उनकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई. इस दूसरी टक्कर में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे से दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
दो दोस्तों की दर्दनाक मौत! बाइक से गिरकर लगी चोट, उठकर चले तो डिवाइडर से टकरा गए, हुई मौत
दो दोस्तों की दर्दनाक मौत! बाइक से गिरकर लगी चोट, उठकर चले तो डिवाइडर से टकरा गए, हुई मौत
महाराष्ट्र
NCP की 'बॉस' बनीं सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष नियुक्त
NCP की 'बॉस' बनीं सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष नियुक्त
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: विधानसभा में CM देवेंद्र फडणवीस की दो टूक, 'टीपू सुल्तान अच्छे थे या नहीं...'
महाराष्ट्र: विधानसभा में CM देवेंद्र फडणवीस की दो टूक, 'टीपू सुल्तान अच्छे थे या नहीं...'
महाराष्ट्र
Mumbai News: 10 रुपये के धनिये पर खूनी खेल, दुकानदार ने ग्राहक को चाकू मारकर किया घायल, केस दर्ज
मुंबई: 10 रुपये के धनिये पर खूनी खेल, दुकानदार ने ग्राहक को चाकू मारकर किया घायल, केस दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात, जानें क्या कहा?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सत्यम पंडित गिरफ्तार, नॉनवेज बेच रहे दुकानदार को धमकी देने का Video हुआ था वायरल
गाजियाबाद: सत्यम पंडित गिरफ्तार, नॉनवेज बेच रहे दुकानदार को धमकी देने का Video हुआ था वायरल
विश्व
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
क्रिकेट
6,6,6,6,6... IPL 2026 से पहले गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 14 गेंद में फिफ्टी लगाकर लूटी महफिल 
6,6,6,6,6... IPL 2026 से पहले गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 14 गेंद में जड़ी फिफ्टी
इंडिया
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
जनरल नॉलेज
Delhi Name Change: केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget