दो दोस्तों की दर्दनाक मौत! बाइक से गिरकर लगी चोट, उठकर चले तो डिवाइडर से टकरा गए, हुई मौत

Nagpur Accident News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के मनसर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. यह घटना देवलपार पुलिस स्टेशन की सीमा में नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट्टा शिवारा के पास हुई. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के चालक का नियंत्रण छूटने से बाइक पहले फिसल गई, जिससे उस पर सवार दोनों युवक घायल हो गए. प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने दोबारा यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया.

इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान पुनित उर्फ इमरतलाल कुडोपा और मोहित खोडकर के रूप में हुई है. दोनों नागपुर शहर के मानेवाड़ा इलाके में किराए के मकान में रहते थे. पुनित टाइल्स लगाने का काम करता था, जबकि मोहित ड्राइवर था.

बाइक फिसलने से दोनों घायल हुए

जानकारी के मुताबिक, 25 फरवरी की शाम करीब 5 बजे दोनों युवक पुनित के रिश्तेदार के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिवनी जा रहे थे. इसके लिए उन्होंने रिश्तेदार से मोटरसाइकिल मांगी थी. रास्ते में मनसर के पास उनकी बाइक फिसल गई और दोनों घायल हो गए. उन्हें मनसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए नागपुर रेफर करने की सलाह दी.

इलाज की सलाह नजरअंदाज करना पड़ा भारी

हालांकि, इलाज के लिए नागपुर जाने के बजाय दोनों युवक उसी मोटरसाइकिल से सिवनी की ओर रवाना हो गए. कुछ ही समय बाद कट्टा–रामनगर के बीच उनकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई. इस दूसरी टक्कर में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे से दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.