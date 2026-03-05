Pune News: 15 दिनों से बेटी को ऑनलाइन तंग कर रहा था छात्र, पिता ने कैंपस में बुरी तरह पीटा

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे के प्रतिष्ठित MIT ADT विश्वविद्यालय के परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पिछले 15 दिनों से एक लड़की को ऑनलाइन परेशान करने वाले डी. वाई. पाटिल कॉलेज के छात्र को उसके पिता ने कैंपस में ही पकड़ा और जवाब मांगा. इस पर दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई. गुस्से में पिता ने छात्र को खरी-खोटी सुनाई और उसे पीटा.

मिली जानकारी के मुताबिक, संबंधित छात्र पिछले पंद्रह दिनों से पीड़िता को सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान कर रहा था. बार-बार मैसेज, संपर्क करने की कोशिश और परेशान करने वाले व्यवहार के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी. आखिरकार उसने यह बात अपने पिता को बताई.

पिता ने कैंपस में पकड़कर सिखाया सबक

बता दें कि जैसे ही पता चला कि संबंधित छात्र फिर से कैंपस में आया है. लड़की के पिता सीधे कॉलेज पहुंचे. उन्होंने उस छात्र को रंगे हाथों पकड़ लिया और जवाब मांगा. शुरू में शब्दों में शुरू हुआ विवाद कुछ ही क्षणों में हाथापाई में बदल गया. गुस्से में पिता ने छात्र को पीटा. घटना के दौरान कैंपस में मौजूद कुछ छात्रों ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने भी गुस्से में पिता को रोकने की हिम्मत नहीं की. पिता ने लड़की को परेशान करने वाले लड़के को चेतावनी दी, "अगर तुमने मेरी बेटी को फिर से परेशान किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे."

छात्रों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए

कैंपस में हुई इस घटना को कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, जिसके बाद पुणे के शैक्षणिक हलकों में इस घटना की जोरदार चर्चा हो रही है. इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन ऑनलाइन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, अभिभावकों की मांग है कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा के लिए अधिक कठोर उपाय करने चाहिए.