Maharashtra: मानसिक रूप से बीमार भाई ने बहन की कोयते से काटा, बचाव कराने आई मां घायल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नालासोपारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नालासोपारा ईस्ट के टाकी रोड स्थित सर्वोदय कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपनी ही बहन की दरांती (कोयता) से हमला कर हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आई मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह घटना सुबह करीब 5 से 5:30 बजे के बीच हुई.

बताया जा रहा है कि सर्वोदय कॉलोनी की साईधाम वेलफेयर चॉल में 35 साल की सुप्रिया कनाडे रहती थीं. उनकी मां और भाई पास ही रहते थे. सुप्रिया के पति गांव गए हुए थे, जिससे वह घर पर अकेली थीं. मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर सुप्रिया और उनके 40 साल के भाई अजीत मालुश्ते के बीच झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि अजीत ने गुस्से में आकर कोयते से सुप्रिया पर हमला कर दिया.

आरोपी ने मां पर भी हमला किया

हमले में सुप्रिया की गर्दन और सीने पर गंभीर वार किए गए, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ीं. जब उनकी मां ने झगड़ा शांत कराने के लिए बीच-बचाव किया तो आरोपी अजीत ने उन पर भी हमला कर दिया. मां को भी गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत नगर निगम के अस्पताल में भर्ती कराया गया. सुप्रिया की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. इलाके के निवासी महेंद्र कदम ने बताया कि जब वह सुबह करीब 5:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे, तो सुप्रिया खून से लथपथ पड़ी थीं. उन्होंने बताया कि आरोपी युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा था.

मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई

घटना की सूचना मिलते ही तुलिंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी अजीत मालुश्ते को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज जारी था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों और आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मां की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.