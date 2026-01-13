Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड़ जिले के केज तहसील कार्यालय में एक परिवार ने राजस्व अधिकारियों के उत्पीड़न से तंग आकर अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की. हालांकि, समय पर पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

केज अदालत के आदेश के मुताबिक, जमीन की माप करके सीमांकन दिखाने के तहसीलदार के आदेश के बावजूद मंडल अधिकारियों ने भूमि अभिलेख कार्यालय के माप कर्मचारी को सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण लांडगे परिवार के चार सदस्यों ने कल केज तहसील कार्यालय के दरवाजे पर अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की. पुलिस ने समय पर हस्तक्षेप किया जिससे आगे की अनहोनी टल गई.

जमीन का कब्जा नहीं मिला

केज बीड़ नेशनल हाईवे के पास गायरान भूमि में लांडगे परिवार का पैतृक स्वामित्व है. उन्हें इस जमीन का कब्जा नहीं मिला है. जमीन की माप करके सीमांकन करने के लिए, तहसीलदारों ने ग्राम राजस्व अधिकारी, मंडल अधिकारी और भूमि अभिलेख कार्यालय के माप कर्मचारियों को 12 जनवरी को मौके पर उपस्थित होकर कार्रवाई करने और तहसील कार्यालय को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था, लेकिन मंडल अधिकारियों ने माप के दौरान सहयोग नहीं किया, जिसके कारण लांडगे परिवार के चार सदस्यों ने आत्मदाह करने की कोशिश की.

यह घटना भूमि विवादों में प्रशासनिक ढिलाई, भ्रष्टाचार और आम नागरिकों की मजबूरी को उजागर करती है. स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस मामले में तेज जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

