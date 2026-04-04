Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर के वाडी इलाके में एक अत्यंत चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पिछले कुछ घंटों से लापता एक प्रसिद्ध मशीनरी स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी का निर्वस्त्र अवस्था में शव लावा इलाके के खड़गांव मार्ग पर मिलने से सनसनी फैल गई है. 44 साल के सूचित भोजापुरे मृतक का नाम है और पुलिस ने प्रारंभिक अनुमान लगाया है कि उनकी अत्यंत क्रूरता से हत्या की गई है.

जानकारी के मुताबिक, सूचित भोजापुरे शुक्रवार रात से लापता थे. परिवार ने हर जगह तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला, जिसके बाद वाडी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई. इस बीच आज सुबह खड़गांव मार्ग पर एक सुनसान जगह पर झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव स्थानीय नागरिकों को मिला. सूचना मिलने पर वाडी पुलिस मौके पर पहुंची.

पहचान करने में पुलिस के सामने आई चुनौती

शव पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में था और घटनास्थल पर उनका वाहन या कोई अन्य वस्तु नहीं मिली. इसलिए, शुरू में पुलिस को मृतक की पहचान करने में भारी कठिनाई हुई. आखिरकार, गुमशुदगी की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने भोजापुरे के परिवार को शव की तस्वीरें दिखाईं और यह पुष्टि की गई कि वह शव सूचित का ही था. इस दौरान उनकी पत्नी और दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल था.

हत्या का संदेह और पिता का आरोप

सूचित के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार करने के निशान पाए गए हैं. इसलिए, संदेह है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या थी. सूचित के पिता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर हत्या का मामला है. वाडी पुलिस ने इस मामले की जांच बहुत गंभीरता से शुरू कर दी है. सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर एक डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया था. व्यवसायी सूचित भोजापुरे की हत्या से नागपुर के व्यापारी वर्ग और वाडी इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.