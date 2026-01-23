Maharashtra News: महाराष्ट्र में लगातार हो रही बाघों की मौतों ने एक बार फिर वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. राज्य में जनवरी की शुरुआत के कुछ ही दिनों में चार बाघों की मौत की पुष्टि हुई है. केवल 22 दिनों में ही 11 बाघों की जान जा चुकी थी. इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है और इस मामले में जनहित याचिका (PIL) दायर करने का निर्देश दिया है.

अदालत का कहना है कि बाघ जैसे संरक्षित वन्यजीवों की लगातार मौत राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है. नागपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बाघों की सुरक्षा में हो रही लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अदालत ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है कि आखिर इतनी कम अवधि में बाघों की मौत क्यों हो रही है और उन्हें बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इस मामले के अदालत में जाने से वन विभाग और राज्य सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है.

ज्ञानगंगा अभयारण्य से बाघ का पलायन

बुलढाणा जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य से जुड़ा एक और मामला चिंता बढ़ाने वाला है. चार साल पहले यहां T1C1 नाम का बाघ रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था. इसके बाद वन विभाग ने पेंच टाइगर प्रोजेक्ट से 36 महीने उम्र के PKT7CP1 बाघ को 3 जनवरी को यहां लाया. सुरक्षा के लिहाज से इस बाघ को जाली लगाकर सीमित क्षेत्र में रखा गया था, लेकिन हाल ही में उसने जाली तोड़ दी और अभयारण्य से बाहर निकल गया.

ज्ञानगंगा अभयारण्य से होकर बुलढाणा-खामगांव राजमार्ग (753E) गुजरता है, जहां तेज रफ्तार वाहन चलते हैं. ऐसे में इस बाघ के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है. वन विभाग ने आसपास के गांवों के किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बाघ की सुरक्षा के लिए इस मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करना जरूरी है.

सड़क पर दिखा बाघ का ‘रॉयल वॉक’

भंडारा जिले के अड्याल वनपरिक्षेत्र में एक अनोखी और रोमांचक घटना सामने आई है. अड्याल से किटाळी मार्ग पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास सुबह करीब 6 बजे एक बाघ सड़क पर शान से टहलता नजर आया. इस दौरान एक वाहन चालक का रास्ता बाघ ने रोक लिया. जंगल से घिरे इस इलाके में बाघ सड़क के बीच ऐसे चल रहा था, जैसे किसी राजा की सैर हो.

वाहन के सामने आने के बावजूद बाघ ने अपनी चाल नहीं बदली. कभी आगे तो कभी पीछे घूमते हुए उसने करीब 15 से 20 मिनट तक रास्ता रोके रखा. इस दौरान वाहन चालक घबराया रहा और उसे कुछ दूरी तक वाहन रिवर्स करना पड़ा. यह दृश्य जितना आकर्षक था, उतना ही डरावना भी. वन विभाग ने इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की जरूरत बताई है.

भंडारा में सूअरों की तस्करी का भंडाफोड़

भंडारा वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सूअरों की तस्करी में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बेरोडी पुनर्वास क्षेत्र में की गई. आरोपी पिकअप वाहनों से सूअरों को नागपुर ले जा रहे थे. वन विभाग ने जाल बिछाकर वाहन, सूअर और तस्करों को पकड़ लिया.

सूअरों को बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे उन्हें जीवनदान मिला. वहीं, पांचों आरोपियों के खिलाफ वन अपराध के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. वन विभाग ने साफ कहा है कि वन्यजीव तस्करी पर किसी भी हालत में सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी.