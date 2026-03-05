Nagpur Crime News: होली के उत्साह के बीच महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोराडी क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है. शरीर पर रंग उड़ाने के क्षणिक गुस्से में दादी ने अपने चार साल के पोते पर गर्म पानी फेंक दिया. इस घटना में 4 साल के ओम हरीश वांगे गंभीर रूप से जल गया है और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, ओम घर के बाहर पिचकारी से रंग खेल रहा था. इस बीच उसकी दादी सिंधु ठाकरे होली की लकड़ी पर गर्म किया हुआ पानी बाल्टी में भरकर घर ले जा रही थीं. उसी समय ओम ने पिचकारी से रंग दादी के शरीर पर उड़ा दिया.

महाराष्ट्र के नागपुर में एक बुजुर्ग महिला ने अपने 4 साल के पोते ओम हरीश वांगे पर उबलता पानी डाल दिया, क्योंकि छोटा बच्चा जिसने उस पर रंग छिड़का था. बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. pic.twitter.com/Kk5KXMqWkR — Shelja Pandey (@Sheljapandey21) March 5, 2026

बुरी तरह जला कमर के नीचे का हिस्सा

अचानक हुई इस घटना से क्रोधित दादी ने पल भर में प्रतिक्रिया करते हुए हाथ में पकड़ी गर्म पानी की बाल्टी सीधे ओम के शरीर पर उड़ेल दी. उबलता पानी शरीर पर पड़ते ही ओम दर्द से चीखने लगा. पानी की तीव्र गर्मी के कारण उसका कमर के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से जल गया. आवाज सुनकर परिवार के सदस्य दौड़ पड़े.

घटना सीसीटीवी में कैद

इस बीच अपनी गलती का एहसास होते ही दादी ने भी तुरंत बाल्टी से ठंडा पानी लेकर ओम के शरीर पर डाला. परिवार के सदस्यों ने भी तुरंत ठंडा पानी डालकर प्राथमिक उपचार किया. हालांकि,घाव गंभीर होने के कारण ओम को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और संबंधित वीडियो वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है.

इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संबंधित दादी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है. एक मासूम बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले इस अमानवीय कृत्य से समाज का मन सुन्न हो गया है. इस घटना ने त्योहारों के उत्साह में भी संयम और संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है.