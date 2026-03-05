हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र4 साल के मासूम पर महिला ने उड़ेल दी गर्म पानी की बाल्टी, होली खेलने पर हुई गु्स्सा, सामने आया वीडियो

4 साल के मासूम पर महिला ने उड़ेल दी गर्म पानी की बाल्टी, होली खेलने पर हुई गु्स्सा, सामने आया वीडियो

Maharashtra News: नागपुर में एक महिला ने अपने 4 साल के पोते पर उबलता पानी डाल दिया, क्योंकि उसने अपनी दादी के ऊपर होली का रंग डाल दिया था. फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

Nagpur Crime News: होली के उत्साह के बीच महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोराडी क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है. शरीर पर रंग उड़ाने के क्षणिक गुस्से में दादी ने अपने चार साल के पोते पर गर्म पानी फेंक दिया. इस घटना में 4 साल के ओम हरीश वांगे गंभीर रूप से जल गया है और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, ओम घर के बाहर पिचकारी से रंग खेल रहा था. इस बीच उसकी दादी सिंधु ठाकरे होली की लकड़ी पर गर्म किया हुआ पानी बाल्टी में भरकर घर ले जा रही थीं. उसी समय ओम ने पिचकारी से रंग दादी के शरीर पर उड़ा दिया. 

बुरी तरह जला कमर के नीचे का हिस्सा

अचानक हुई इस घटना से क्रोधित दादी ने पल भर में प्रतिक्रिया करते हुए हाथ में पकड़ी गर्म पानी की बाल्टी सीधे ओम के शरीर पर उड़ेल दी. उबलता पानी शरीर पर पड़ते ही ओम दर्द से चीखने लगा. पानी की तीव्र गर्मी के कारण उसका कमर के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से जल गया. आवाज सुनकर परिवार के सदस्य दौड़ पड़े.

घटना सीसीटीवी में कैद

इस बीच अपनी गलती का एहसास होते ही दादी ने भी तुरंत बाल्टी से ठंडा पानी लेकर ओम के शरीर पर डाला. परिवार के सदस्यों ने भी तुरंत ठंडा पानी डालकर प्राथमिक उपचार किया. हालांकि,घाव गंभीर होने के कारण ओम को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और संबंधित वीडियो वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है.

इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संबंधित दादी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है. एक मासूम बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले इस अमानवीय कृत्य से समाज का मन सुन्न हो गया है. इस घटना ने त्योहारों के उत्साह में भी संयम और संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
4 साल के मासूम पर महिला ने उड़ेल दी गर्म पानी की बाल्टी, होली खेलने पर हुई गु्स्सा, सामने आया वीडियो
4 साल के मासूम पर महिला ने उड़ेल दी गर्म पानी की बाल्टी, होली खेलने पर हुई गु्स्सा, सामने आया वीडियो
महाराष्ट्र
पहले पीटा, फिर गुप्तांगों पर किए वार, शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध के शक में युवक को दी खौफनाक सजा
पहले पीटा, फिर गुप्तांगों पर किए वार, शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध के शक में युवक को दी खौफनाक सजा
महाराष्ट्र
Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव पर रार! शरद पवार के नामांकन से आदित्य ठाकरे नाराज
महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव पर रार! शरद पवार के नामांकन से आदित्य ठाकरे नाराज
महाराष्ट्र
राज्यसभा की राह में शरद पवार पर घेराबंदी! महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उतार सकते हैं 2 उम्मीदवार
राज्यसभा की राह में शरद पवार पर घेराबंदी! महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उतार सकते हैं 2 उम्मीदवार
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
JDU Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
JDU Bihar Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
हेल्थ
Childhood Obesity In India: सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget