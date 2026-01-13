Maharashtra: बेटे की मौत के बाद ससुर ने दी बहू की सुपारी, LIC के पैसों के लालच में रची साजिश

Maharashtra News: महाराष्ट्र के गोंदिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, यहां ससुर ने अपनी बहू को जान से मारने के लिए सुपारी देकर दुर्घटना करवाई, ताकि बेटे की मौत के बाद मिलने वाली एलआईसी के पैसे और जमीन का हक बहू को न मिले. पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह पूरी घटना गोंदिया के गोरेगांव तालुका के गिधाडी में हुई है.

क्या है पूरा मामला?

बेटे की मौत के बाद बहू को मिलने वाले एलआईसी के पैसे और जमीन का हक उसे न मिले, इस उद्देश्य से ससुर ने ही दो लोगों को सुपारी देकर बहू को जान से मारने की कोशिश की. यह घटना गोरेगांव पुलिस जांच में सामने आई. आरोपी ससुर का नाम चुडामन कटरे, निवासी गिधाडी, तालुका गोरेगांव है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसका नाम गुप्त रखा गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला शिकायतकर्ता अश्विनी कटरे अपने पिता के साथ गोरेगांव से चिल्हाटी मार्ग से अपने गांव गिधाडी जा रही थीं, तभी घोटी के नाले के पास एक नीले रंग के चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

ससुर ने 3 लाख की सुपारी दी

इस घटना में वह घायल हो गईं. इस मामले में उनकी शिकायत पर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इस बीच मामले की जांच में तकनीकी सबूतों और गुप्त सूचना देने वालों से मिली जानकारी के आधार पर, अश्विनी के पति उमेश कटरे की मृत्यु के बाद मिलने वाले एलआईसी के 60 लाख रुपये और जमीन उसे न मिले.

उसके ससुर आरोपी चुडामन कटरे ने आरोपियों को उसे जान से मारने के लिए 3 लाख रुपये की सुपारी देकर दुर्घटना करवाई. पुलिस ने कहा है कि अपराध के अन्य आरोपी फरार हैं. इस घटना पर गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है. यह दुर्घटना 19 नवंबर 2025 को हुई थी.