Maharashtra: पहले नाबालिग से की छेड़छाड़, पिता ने जताया विरोध तो परिवार पर किया जानलेवा हमला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के परभणी जिले के मानवत तालुका के हमदापुर गांव में महिलाओं की सुरक्षा का गंभीर सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है. दसवीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने पर उसके पिता ने आरोपी के घर जाकर जवाब मांगा. लेकिन, इसी बात का गुस्सा मन में रखकर संबंधित युवक ने गांव के अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, सुदर्शन शिंदे नामक युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर “मेरे साथ चलो” कहते हुए उसका यौन उत्पीड़न किया. डरी हुई लड़की ने यह बात घर पर बताई, जिसके बाद उसके पिता ने आरोपी के घर जाकर जवाब मांगा. लेकिन, इस जवाब मांगने को ही चुनौती मानते हुए सुदर्शन शिंदे ने गांव के करीब 15 लोगों को इकट्ठा कर लड़की के घर में घुस गए.

16 लोगों के खिलाफ अ‍ैट्रॉसिटी का मामला

इस गिरोह ने जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी, पत्थर और हाथों से जमकर मारपीट की. हमले में लड़की समेत उसके परिवार के आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत परभणी जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस मामले में छात्रा की शिकायत पर सुदर्शन शिंदे समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (अ‍ैट्रॉसिटी एक्ट) और अन्य 21 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

इस घटना के बाद हमदापुर गांव में भारी तनाव पैदा हो गया है. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. स्वयं पुलिस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी इस पूरी घटना पर नजर रख रहे हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी गांव में डेरा डाले हुए हैं.

