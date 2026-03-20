पुणे में हल्दी के पैकेट से गांजे की तस्करी! पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, 16 किलो जब्त

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे के पॉश बाणेर इलाके में पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है, यहां हल्दी के पैकेट की आड़ में गांजा बेचने का धंधा चलाया जा रहा था. इस मामले में बाणेर पुलिस ने दो आरोपियों अभिषेक भिका बोरसे और अक्षय भिका बोरसे को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से कुल 16 किलो गांजा बरामद किया गया है.

इस संबंध में पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, बाणेर इलाके में दो युवक मोटरसाइकिल पर गांजा बेचने आने वाले थे, ऐसी गुप्त जानकारी मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने महानगर पालिका के स्विमिंग पूल के पास जाल बिछाया. संदिग्धों को रोककर पूछताछ करने पर उनके कब्जे से हल्दी के पैकेट बरामद हुए.

पुलिस ने 16 किलो गांजा बरामद किया

इन पैकेटों की जांच के बाद पुलिस भी चौंक गई. क्योंकि हल्दी के नाम पर इन पैकेटों में गांजा छिपाकर रखा गया था. शुरुआत में पुलिस ने घटनास्थल से करीब 3 किलो गांजा जब्त किया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पिंपरी-चिंचवड स्थित अपने घर में और नशीले पदार्थ जमा करने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारकर 13 किलो गांजा और जब्त किया. इस प्रकार कुल 16 किलो गांजा बरामद किया गया है.

निजी कंपनी में नौकरी करते हैं दोनों आरोपी

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है और जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वे हल्दी के पैकेटों का इस्तेमाल कर गांजे की बिक्री करते थे. इस मामले की आगे की जांच बाणेर पुलिस कर रही है.

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