Maharashtra News: महाराष्ट्र के बदलापुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बदलापुर पश्चिम के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली चार साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में यौन उत्पीड़न किया गया. इस घटना के सामने आते ही इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची नर्सरी में पढ़ती है और रोज़ की तरह स्कूल बस से घर आती-जाती थी. घटना वाले दिन बच्ची तय समय पर घर नहीं पहुंची. मां ने जब वैन ड्राइवर को फोन किया, तब करीब डेढ़ घंटे बाद बच्ची घर लौटी. वह बेहद डरी हुई थी. मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि बस ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत की और बेड टच के बारे में बताया. इसके बाद माता-पिता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे.

स्कूल में टालमटोल का आरोप

पीड़िता के माता-पिता का आरोप है कि जब वे पहले स्कूल पहुंचे तो प्रधानाध्यापिका ने बस ड्राइवर का पक्ष लिया और तत्काल कार्रवाई नहीं की. इससे पहले भी बदलापुर में ऐसे मामलों में स्कूल प्रशासन पर पर्दा डालने के आरोप लगते रहे हैं. इस बार भी जब स्कूल स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तब माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया.

बताया गया कि जब माता-पिता बच्ची को स्कूल लेकर गए और प्रधानाध्यापिका ने बस ड्राइवर को केबिन में बुलाया तो ड्राइवर को देखते ही बच्ची डर गई और अपने माता-पिता के पीछे छिप गई. इससे उसकी मानसिक स्थिति साफ झलक रही थी. यहीं से माता-पिता को पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा हुआ.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

शिकायत मिलते ही बदलापुर पश्चिम पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने स्कूल बस की जांच शुरू की और देर रात फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होगी.

जांच में यह भी सामने आया है कि राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद स्कूल बस में महिला अटेंडेंट मौजूद नहीं थी. इस लापरवाही को लेकर अब बस ड्राइवर के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए. घटना के सामने आते ही राष्ट्रवादी अजित पवार गुट की महिला कार्यकर्ता बदलापुर पुलिस स्टेशन पहुंचीं. इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी हुआ और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.