Maharashtra: भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 5 दोस्तों की मौत, 1 महिला गंभीर

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. सोलापुर–पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहोल के पास देवडी पाटी के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

मिली जानकारी के अनुसार, पनवेल से अक्कलकोट देवदर्शन के लिए छह दोस्तों का समूह निकला था. वे एरटीका कार (MH-46 Z 4536) में यात्रा कर रहे थे. शनिवार रात लगभग 12 बजे के आसपास कार का नियंत्रण अचानक चालक के हाथ से छूट गया और वह तेज रफ्तार में सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से जा टकराई.

टक्कर से कार 10–15 फीट दूर गिरी

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पेड़ से उछलकर करीब 10–15 फीट दूर झाड़ियों में जाकर फंस गई. हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पांच लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. तफ्तीश में पता चला कि हाईवे पर कार अचानक अनियंत्रित हो गई. माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और अंधेरा दुर्घटना की बड़ी वजह बनी. ड्राइवर के नियंत्रण से कार फिसली और सीधे पेड़ से टकरा गई.

मोहोल पुलिस की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. कार के अंदर फंसे शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कार पूरी तरह मुड़ चुकी थी.

एक घायल, पांच यात्रियों की मौत

कार में तीन पुरुष और तीन महिलाएं सवार थीं, सभी एक-दूसरे के दोस्त थे. हादसे में ज्योति जयदास टकले (37) घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत मोहोल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अभी स्थिर है. वहीं, पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान माला रवि सालवे (40 साल), निवासी पंचशील नगर झोपड़पट्टी, न्यू पनवेल, अर्चना तुकाराम भंडारे (47 साल), निवासी सेक्टर 7, खांदा कॉलोनी, पनवेल वेस्ट, विशाल नरेंद्र भोसले (41 साल), निवासी रेलवे कॉलोनी, पनवेल, अमर पाटिल, निवासी खारघर, और आनंद माली के रुप में हुई है.

इलाके में पसरा मातम, पुलिस जांच जारी

मोहोल पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, कार की रफ्तार बहुत अधिक थी, जिसके कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया. टीम अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं कार में तकनीकी खराबी तो नहीं थी या अन्य कोई कारण सामने आता है.

इस दर्दनाक हादसे ने पनवेल और सोलापुर दोनों क्षेत्रों में शोक की लहर पैदा कर दी है. देवदर्शन के लिए निकली दोस्तों की यह यात्रा एक भयंकर त्रासदी में बदल गई, जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए टूटने पर मजबूर कर दिया.