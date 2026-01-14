Mumbai Crime News: महाराष्ट्र में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सिर्फ 35 रुपये के बकाया को लेकर हुए झगड़े ने एक खतरनाक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. आरोपी नागेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

क्या था पूरा मामला?

यह घटना जोगेश्वरी की एक पान की दुकान पर हुई. बताया जा रहा है कि नागेंद्र यादव और उसके दोस्त के बीच सिगरेट के 35 रुपये को लेकर विवाद हो गया था. बात इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया.

इसी दौरान 22 साल के नागेंद्र का दोस्त जब झगड़ा नहीं रोक पाया तो उसके चाचा राजेंद्र यादव बीच-बचाव करने आए, लेकिन गुस्से में भरे नागेंद्र ने अचानक पेट्रोल उठाया और 45 साल के राजेंद्र यादव पर डालकर आग लगा दी. यह पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

गंभीर रूप से घायल हुआ पीड़ित

पेट्रोल डालकर आग लगाने के कारण राजेंद्र यादव बुरी तरह झुलस गए. लोगों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी नागेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई पुराना विवाद या व्यक्तिगत दुश्मनी थी. इस वारदात के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं. सबका कहना है कि महज 35 रुपये के लिए इतनी गंभीर घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

