Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक-पुणे मार्ग पर स्थित बोधलेनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. साईं भंडारे से लाए गए प्रसाद को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना से परिवार की मां और बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

रात से शुरू हुआ विवाद

शिकायत के अनुसार, 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हुआ. इलाके में स्प्रिंग वैली सोसाइटी के पास साईं मंदिर में भंडारा आयोजित था. वहीं से योगेश दत्ता बोरसे (32) प्रसाद लेकर घर आया था. जैसे ही वह प्रसाद खाने बैठा, उसके छोटे भाई सनी दत्ता बोरसे (30) ने इस पर सवाल उठाते हुए डांटना शुरू कर दिया. बात-बात में कहासुनी इतनी बढ़ी कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

झगड़े की आवाज सुनकर मां और बहन रेखा ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की. लेकिन सनी किसी की सुनने को तैयार नहीं था. उसने फिर योगेश को पीटना शुरू कर दिया. इसी दौरान चचेरे भाई तुषार जाधव वहां पहुंचे. उन्हें देखते ही सनी गुस्से में वहां से चला गया.

आधी रात को फिर लौटा सनी

मामला शांत होने की उम्मीद थी, लेकिन रात करीब 1.30 बजे सनी दोबारा घर आया. वह फिर योगेश पर भड़क उठा और गालियां देने लगा. इस बार उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और योगेश के माथे और पीठ पर जोरदार वार किए. हमला करने के बाद सनी वहां से फरार हो गया.

अगले दिन 9 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे मां योगेश को उठाने गईं, तो वह बेहोशी की हालत में पड़ा था. पड़ोसियों ने बहन रेखा को फोन कर बुलाया. तुरंत योगेश को सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

हत्या का मामला दर्ज

सूचना मिलते ही उपनगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी सनी बोरसे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है. परिवार के लिए यह घटना किसी दर्दनाक सदमे से कम नहीं है.