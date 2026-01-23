Maharashtra News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक महिला के साथ धोखाधड़ी और उत्पीड़न का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक की नपुंसकता की बात छिपाकर उससे महिला की शादी कराई गई और शादी के बाद उसे लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी. इस मामले में छावनी पुलिस स्टेशन में पति समेत ससुराल के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार पीड़िता की उम्र 32 साल है और उसकी शादी 20 मई 2025 को बड़े धूमधाम से कराई गई थी. शादी के बाद जब पति ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो उसने व्रत रखने का बहाना बनाया. शुरुआत में पीड़िता को लगा कि यह अस्थायी बात है, लेकिन समय बीतने के बावजूद पति का व्यवहार नहीं बदला. जब पीड़िता ने इलाज कराने की बात कही तो उसके साथ मारपीट की गई. बाद में उसे पता चला कि उसका पति नपुंसक है और यह बात शादी से पहले ही ससुराल वालों को मालूम थी. इसके बावजूद इस सच्चाई को छिपाकर विवाह कराया गया, ऐसा पीड़िता ने शिकायत में कहा है.

पैसों की मांग को लेकर बढ़ी प्रताड़ना

शिकायत में बताया गया है कि ससुराल वालों ने नासिक के खुटवडनगर इलाके में फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख रुपये की मांग की. आरोप है कि कहा गया कि जब तक मायके से पैसे नहीं आएंगे, तब तक पति-पत्नी के बीच संबंध नहीं बनेंगे. इस दौरान पीड़िता पर लगातार मानसिक दबाव बनाया गया.

इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसके सोने के गहने और शैक्षणिक दस्तावेज भी जबरन छीन लिए गए. पैसों की मांग पूरी न होने पर उसे बार-बार ताने दिए गए और अपमानित किया गया. पीड़िता ने अपनी शिकायत में पति पर एक और गंभीर आरोप लगाया है. उसका कहना है कि उसके पति का अपने एक करीबी दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध है. इस वजह से भी वह उसे अपनाने को तैयार नहीं था. 6 सितंबर 2025 को पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वह पूरी तरह टूट गई.

पुलिस में दर्ज हुआ मामला

लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाया. छावनी पुलिस ने पति, सास, देवर, भाभी, ननद समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न और मारपीट जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार 20 मई 2025 से 21 जनवरी 2026 तक यह सिलसिला चलता रहा. फिलहाल मामले की जांच जारी है.