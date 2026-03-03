Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली पश्चिम के आई.सी.कॉलोनी इलाके में स्थित माय गोल्ड पॉइंट नामक ज्वेलरी की दुकान से लगभग 6 करोड़ 79 लाख 85 हजार रुपये मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण चोरी होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई थी. इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लगातार 45 दिन तक जांच की. इस जांच के बाद राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

प्रारंभिक जांच में दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई. तदनुसार, संबंधित अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना देने वालों की जानकारी के आधार पर आरोपी राजस्थान भाग गए. इसके बाद पुलिस टीमों ने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया. जंगल में छिपे आरोपियों को खोजने के लिए संयुक्त कार्रवाई की गई और ड्रोन और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया.

3 किलो सोने के गहने, 5 किलो चांदी के गहने बरामद

इस कार्रवाई के दौरान एक के बाद एक आरोपी पुलिस की हिरासत में आ गए. गिरफ्तार आरोपियों से अब तक लगभग 3 किलो सोने के गहने (लगभग 4.50 करोड़ रुपये मूल्य) और 5 किलो चांदी के गहने (लगभग 15 लाख रुपये मूल्य) सहित कुल 4.65 करोड़ रुपये का माल बरामद किया गया है. शेष चोरी के माल को जब्त करने के लिए आगे की जांच जारी है. इस सफल कार्रवाई से बड़े पैमाने पर हुई ज्वेलरी चोरी के मामले का खुलासा हुआ है और आगे की जांच के माध्यम से इस अपराध से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.

45 दिनों की जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार

