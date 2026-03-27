Maharashtra: खून के धब्बे और सिर पर गहरा घाव, नामी बिल्डर की मौत ने पुलिस महकमे में मचाई खलबली!

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कणकवली शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रसिद्ध बिल्डर सुशांत दलवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है. यह घटना मुरेडोंगरी इलाके के मोहनमाला क्षेत्र की है, जहां आज सुबह स्थानीय लोगों ने उनका शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दलवी के सिर पर गंभीर चोटें हैं, जो देखने में बंदूक की गोली के घाव जैसी प्रतीत होती हैं. हालांकि, यह हत्या है या कोई अन्य कारण, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मौत के कारणों का पता लगा रही पुलिस

पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर खून के धब्बे भी मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है. शव की स्थिति और चोटों की प्रकृति को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध माना जा रहा है. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा शुरू कर दिया है और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे सिंधुदुर्ग जिले, खासकर कणकवली तालुका में हड़कंप मच गया है. एक नामी बिल्डर की इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने लोगों में भय और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मृतक के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा सकती है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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