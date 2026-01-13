Tamhini Ghat Crime News: महाराष्ट्र के माणगांव-पुणे मार्ग पर स्थित ताम्हिणी घाट से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां जंगल के एक सुनसान रास्ते पर एक युवक का लहूलुहान शव बरामद हुआ है. युवक की बेरहमी से हत्या की गई है और उसके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई वारों के निशान मिले हैं. पुलिस का अनुमान है कि हत्या कहीं और की गई और सबूत मिटाने के लिए शव को इस सुनसान घाट में फेंक दिया गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

ताम्हिणी घाट के एक गांव के कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को जमीन दिखाने के लिए जंगल के एक आडमार्ग की ओर गए थे. उसी दौरान उनकी नजर झाड़ियों में पड़े एक युवक के रक्त से लथपथ शव पर पड़ी. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना माणगांव पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच में पाया कि युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है. मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 साल की बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया. टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. पुलिस का मानना है कि अपराधियों ने युवक की हत्या किसी और स्थान पर की और शव को ताम्हिणी घाट के घने जंगल में फेंक कर सबूत मिटाने की कोशिश की.

आसपास के जिलों में बेपत्ता लोगों की तलाश

मृतक की पहचान करने के लिए पुलिस पुणे और रायगढ़ जिलों में दर्ज बेपत्ता व्यक्तियों की शिकायतों की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में किसी तरह का सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस कई कोणों से मामले की जांच कर रही है.

इस घटना के बाद ताम्हिणी घाट क्षेत्र में पर्यटकों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है. घने जंगल और सुनसान रास्तों के कारण यह इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही सच सामने आएगा.