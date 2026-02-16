Maharashtra: नागपुर में BJP पार्षद के पति पर चाकू से हमला, सामने आया पैसों का विवाद, हालत गंभीर

Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीजेपी की नवनिर्वाचित पार्षद मानसी शिमले के पति नितिन शिमले पर सशस्त्र हमला किया गया. इस हमले में नितिन शिमले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह घटना रविवार रात पुरानी शुक्रवार इलाके में हुई. घटना की सूचना मिलते ही नागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इस वारदात के बाद राजनीतिक हलकों में भी खलबली मच गई है.

कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नितिन शिमले और आरोपी सोनू ठाकरे उर्फ पहलवान के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते रविवार रात पुरानी शुक्रवार चौक के पास सोनू पहलवान ने नितिन शिमले पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में नितिन शिमले गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल नितिन को अस्पताल में भर्ती कराया.

आरोपी सोनू ठाकरे मौके से फरार

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी सोनू ठाकरे मौके से फरार हो गया है. उसकी तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हमले में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं.

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि नितिन शिमले और महेश ठाकरे पहले एक पुराने हत्या के मामले में आरोपी रह चुके हैं. बताया जा रहा है कि पुराने विवाद और आपसी रंजिश के चलते ही यह हमला किया गया.

पुरानी रंजिश और पैसों के विवाद में हमला

पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे पुरानी दुश्मनी और आर्थिक लेनदेन दोनों कारण हो सकते हैं. फिलहाल नितिन शिमले की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच की जा रही है.