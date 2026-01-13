Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के बीड़ के केज तालुका के उंदरी गांव में एक 25 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना शनिवार को हुई. इस मामले में युसुफ वडगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. मृतक महिला की पहचान अरुणा ठोंबरे के रूप में हुई है. अरुणा की तीन बेटियां हैं और बेटा न होने के कारण ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे. पति उद्धव ठोंबरे शराब पीकर अरुणा को मारता था. साथ ही सास-ससुर भी उसे प्रताड़ित करते थे.

इस उत्पीड़न से तंग आकर, 10 जनवरी को दोपहर में अरुणा ठोंबरे ने घर के पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में अरुणा के भाई गोविंद सूर्यवंशी की शिकायत पर वडगांव पुलिस स्टेशन में पति उद्धव ठोंबरे, सास इंदुबाई ठोंबरे और ससुर उत्तम ठोंबरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

तीन बेटियां हुई बेसहारा

अरुणा उद्धव ठोंबरे की पांच साल की बेटी राजनंदिनी है, जबकि चार साल की आर्या और अपूर्वा दो जुड़वां बेटियां हैं. लेकिन अब उनकी मां की आत्महत्या के बाद ये बेटियां बेसहारा हो गई हैं. तुम्हें लगातार तीन बेटियां ही हुई हैं. हमें वंश को आगे बढ़ाने वाला चाहिए. यह कहते हुए ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया. लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर, 25 साल की अरुणा उद्धव ठोंबरे नामक युवा विवाहिता ने एक कठोर कदम उठाते हुए अपनी जान ले ली.

केज तालुका के उंदरी में 10 जनवरी को दोपहर में अरुणा ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली. लातूर जिले के आजरखेड़ा के प्रकाश सूर्यवंशी की बेटी अरुणा की शादी 16 अगस्त 2019 को केज तालुका के उंदरी के उद्धव ठोंबरे से हुई थी.

ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया कदम

अरुणा की शादी के बाद तीन बेटियां हुईं. इनमें राजनंदिनी, आर्या और अपूर्वा (जुड़वां बेटियां) शामिल हैं. हालांकि, बेटियों के बाद खुशी मनाने के बजाय, ससुराल वालों को एक बेटा चाहिए था, इसलिए उत्पीड़न शुरू हो गया. शनिवार दोपहर 2 बजे के आसपास, जब घर के सभी लोग काम कर रहे थे. अरुणा ने उंदरी में अपने घर के पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस तरह अपनी जान लेने से उसकी तीनों बेटियां अनाथ हो गई हैं.

पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में, मृतक अरुणा के भाई गोविंद सूर्यवंशी ने युसुफवडगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उनकी शिकायत पर पति उद्धव ठोंबरे, सास इंदुबाई और ससुर उत्तम ठोंबरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.