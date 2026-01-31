Maharashtra: हफ्ता मांग-मांगकर महिला को किया प्रताड़ित, उसने पुलिस के सामने उठाया खौफनाक कदम

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक तड़ीपार गुंडे के लगातार उत्पीड़न के कारण एक टपरी चालक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया. महिला ने गुरुवार (दिनांक 29) को पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. इस मामले में महिला को परेशान करने वाले गुंडे पर एमआईडीसी भोसरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

इस मामले में भोसरी एमआईडीसी पुलिस ने जानकारी दी है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला का नाम अनिता सागर लांडगे (उम्र 50, लांडेवाड़ी, भोसरी) है. इस महिला के खिलाफ पुलिस कांस्टेबल मोनिका जारे ने चिंचवड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि महिला को परेशान करने वाले सचिन डेनियल खलसे (40, लांडेवाड़ी, भोसरी) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

हर महीने 500 रुपये की किस्त देनी होगी, नहीं तो

आत्महत्या का प्रयास करने वाली अनिता लांडगे की लांडेवाड़ी में ममता नाम की एक पान की टपरी है. आरोप है कि सचिन खलसे उनकी टपरी पर आया. इसके बाद सिगरेट और पानी की बोतल लेने के बाद पैसे को लेकर विवाद किया. इसके बाद उसने महिला को धमकी दी कि अगर तुम्हें पान की टपरी चलानी है तो हर महीने 500 रुपये की किस्त देनी होगी, नहीं तो तुम्हारी टपरी जला दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा. इस बारे में अनिता लांडगे ने एमआईडीसी भोसरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस की कार्रवाई के बाद भी वह महिला को परेशान कर रहा था. गुरुवार सुबह महिला पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आई. वह अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ की एक बोतल लेकर आई थी. पुलिस ने उसे आत्महत्या करने से रोका. इसके बाद भी उसने ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की.

खलसे पर वसूली का मामला दर्ज

इस मामले में एमआईडीसी भोसरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जामदार ने बताया कि संबंधित महिला और संदिग्ध के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है. महिला की शिकायत के मुताबिक, हमने खलसे पर प्रारंभिक कार्रवाई की थी. खलसे ने फिर से परेशान किया, इस बारे में शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत नहीं दी. उन्होंने सीधे आत्महत्या करने की कोशिश की, यह पता चला. हालांकि, उनकी नई शिकायत के मुताबिक, खलसे पर जबरन वसूली का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.