Mumbai: अंधेरी में स्पोर्ट बाइक चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, 18 लाख की 9 मोटरसाइकिल जब्त

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई शहर में अगर आप स्पोर्ट बाइक चलाते हैं या सड़क पर बाइक पार्क करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. शहर में स्पोर्ट बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच अंधेरी पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. अंधेरी पुलिस ने स्पोर्ट बाइक चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 18 लाख रुपये की 9 स्पोर्ट बाइक बरामद की हैं.

यह पूरा मामला अंधेरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गुंदवली इलाके से सामने आया. मुंबई महानगरपालिका के पूर्व विभाग कार्यालय के बाहर खड़ी रॉयल एनफील्ड क्लासिक बुलेट बाइक चोरी हो गई थी. इस घटना की शिकायत मिलते ही अंधेरी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश मच्छिंदर ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच के आधार पर चांदीवली के संघर्ष नगर इलाके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम ओमकार सुनील फासगे (उम्र 22 साल), सागर राहुल गायकवाड़ (उम्र 19 साल) और कार्तिक विष्णु मस्के (उम्र 18 साल) हैं. तीनों आरोपी साकीनाका के संघर्ष नगर इलाके के रहने वाले हैं. पूछताछ के दौरान पुलिस ने इनके पास से 9 स्पोर्ट बाइक बरामद की हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों के खिलाफ मुंबई शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में स्पोर्ट बाइक चोरी के कई मामले पहले से दर्ज हैं. इससे साफ है कि यह गिरोह लंबे समय से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था.

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी

फिलहाल अंधेरी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच अभी जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कितने सदस्य शामिल हैं और अब तक कितनी स्पोर्ट बाइक चोरी की जा चुकी हैं. अंधेरी पुलिस ने स्पोर्ट बाइक चालकों से अपील की है कि वे बाइक सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त लॉक का इस्तेमाल करें. साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें.