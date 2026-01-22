Maharashtra News: महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम में धोखा मिलने के मानसिक तनाव से एक 18 साल के युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की. युवक का नाम कृष्णा पालवी है. उसने जहर पीते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें उसने लिखा था, “करिश्मा, तेरी याद बहुत सताती रही… बाय… तेरे बिना नहीं जी सकते.” यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होते ही अकोला पुलिस की साइबर टीम ने तुरंत संज्ञान लिया. साइबर टीम ने दहीहंडा पुलिस स्टेशन को सूचना दी. इसके बाद दहीहंडा पुलिस ने बिना देर किए काटीपाटी दोनवाडा खेतशिवार इलाके में युवक की तलाश शुरू की. समय रहते पुलिस युवक तक पहुंच गई और उसे तुरंत उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल कृष्णा की हालत स्थिर है और उसका इलाज जारी है.

प्रेम विवाद बना वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक प्रेम संबंधों में विवाद और गर्लफ्रेंड द्वारा धोखा दिए जाने से मानसिक रूप से काफी परेशान था. इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे संवेदनशील मामलों को गंभीरता से लें और समय रहते पुलिस या प्रशासन को सूचना दें.

एकतरफा प्यार में युवती की निर्मम हत्या

दूसरी ओर, नागपुर शहर के मानकापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गोधनी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एकतरफा प्यार के चलते 23 साल के छात्रा प्राची खापेकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शेखर ढोरे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रेम संबंधों में बढ़ता तनाव और असंतुलन समाज के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है.