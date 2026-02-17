हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mumbai: वसई में 60 साल की महिला की घर में हत्या, दो नाबालिगों समेत 3 आरोपी अरेस्ट

Mumbai: वसई में 60 साल की महिला की घर में हत्या, दो नाबालिगों समेत 3 आरोपी अरेस्ट

Maharashtra News: महाराष्ट्र के वसई में 60 साल की महिला की घर में हत्या कर दी गई, जिसमें दो नाबालिग और एक अन्य आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस ने हत्या की जांच तेज कर दी है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के वसई में 60 साल की महिला दुर्गा संजय बनसोडे की घर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना सोमवार की मध्यरात्रि लगभग 12 बजे हुई. दुर्गा अपने घर में अकेली रहती थीं और उनका बेटा वालीव में रहता है. सोमवार सुबह से फोन न उठाने पर उनके बेटे ने रात में घर जाकर हॉल में खून के धब्बे देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. माणिकपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

जांच के दौरान पता चला कि शव बेडरूम में था और बिस्तर का गद्दा हटाकर बिस्तर खोला गया था. बेडरूम के दरवाजे पर बाहर से पेचकश लगाया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला के परिवार में कुछ विवादों को लेकर मनमुटाव हुआ था.

हत्या के कारणों के बारे में पूछताछ जारी

माणिकपुर पुलिस ने घटना के महज दो घंटे के भीतर ही दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया. दोनों नाबालिग हैं, जिसमें मुख्य आरोपी महिला के भाई का 15 साल बेटा है, जो घर के पास ही रहता है. उसके साथ उसका 16 साल दोस्त भी शामिल है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हरिलाल जाधव ने बताया कि दोनों से हत्या के कारणों के बारे में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया

वसई की नगरसेविका प्रमिला पाटिल ने बताया कि गंगाविहीर इलाके में यह घटना हुई और पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस जांच जारी रखे हुए है और घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. अज्ञात कारणों से हुई इस हत्या ने इलाके में खलबली मचा दी है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं घर से चोरी तो नहीं हुई.

Published at : 17 Feb 2026 05:02 PM (IST)
