Maharashtra News: महाराष्ट्र के भंडारा जिले के कोकणागड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. 60 साल के किशोर कंगाले नाम के शख्स की हत्या उनके ही दामाद अमित लांजेवार (36) और उसके दोस्त योगेश पाठक (26) ने की. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना 9 जनवरी को उस समय हुई, जब मृतक किशोर कंगाले अपने खेत पर जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे. इसी दौरान उनके दामाद और उसके दोस्त ने उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने पहले उन्हें पीटा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी शव को खेत के पास पुल के नीचे पाइप में छिपा गए.

इंटर-कास्ट विवाह बना मर्डर का कारण

मृतक किशोर कंगाले एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे और उनकी एक ही बेटी है. उनकी बेटी ने अमित लांजेवार से इंटर-कास्ट विवाह किया था. किशोर कंगाले इस विवाह का विरोध करते रहे. दामाद को यह संदेह था कि विवाह के कारण वह और उनकी पत्नी ससुर की संपत्ति के हकदार नहीं होंगे. इसी विवाद ने हत्या को जन्म दिया.

अलग-अलग जगहों से अरेस्ट हुए आरोपी

शव से संपर्क न होने और संदेह बढ़ने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की. आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया. अमित लांजेवार को नागपुर से और योगेश पाठक को रामटेक से हिरासत में लिया गया. दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोग सकते में हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों से पूरी पूछताछ की जा रही है और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.

