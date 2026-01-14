Maharashtra: कार से 29 लाख नकद, 3 किलो चांदी और 8 तोले सोना जब्त, चुनाव से पहले बड़ा एक्शन

Jalgaon Crime News: महाराष्ट्र के जलगांव नगर निगम चुनाव (2026) से पहले शहर में सुरक्षा और जांच तेज कर दी गई है. इसी कड़ी में ममुराबाद नाका पर तैनात स्थिर सर्वेक्षण दल ने एक कार की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और आभूषण जब्त किए. जांच में कार से 29 लाख रुपये नकद, 3 किलो चांदी और 8 तोले सोना बरामद हुआ.

पुलिस ने पंचनामा किया तैयार

कार में बैठे तीन लोगों ने बताया कि यह माल बुरहानपुर से जलगांव के सराफा बाजार के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जब जांच दल ने उनसे बिल या रसीद मांगी तो वे कोई दस्तावेज़ नहीं दिखा सके. इस कारण पुलिस ने पंचनामा तैयार कर पूरा माल फ्लाइंग स्क्वॉड के हवाले कर दिया. रसीदें प्रस्तुत करने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

चुनाव के दौरान इतनी बड़ी नकदी और सोना-चांदी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस भी यह पता लगाने में जुट गई है कि कहीं यह माल चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं लाया जा रहा था.

जलगांव चुनाव 2026: महिलाओं में पैसे बांटें

जलगांव नगर निगम चुनाव 2026 में प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन वोटरों को प्रभावित करने की कोशिशें जारी हैं. निर्दलीय उम्मीदवार कैलाश हटकर ने आरोप लगाया है कि कुछ महिलाओं को पैसे देकर वोट दिलवाने की कोशिश की गई. उनका कहना है कि यह कार्रवाई शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार संतोष मोतीराम पाटिल और जेल में बंद ललित कोल्हे के पक्ष में की गई.

महिलाओं को कैद करने का भी आरोप

इसके अलावा, कैलाश हटकर ने दावा किया कि कुछ महिलाओं को दबाव में रखा गया और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया. इस आरोप ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया है.

प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर नजर बनाए रखी है. जलगांव पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न हों.