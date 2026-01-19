हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र7 रुपए 65 पैसे की चोरी को लेकर 50 साल पहले किया था केस, सबूत न मिलने पर 2 आरोपी बरी, केस बंद

7 रुपए 65 पैसे की चोरी को लेकर 50 साल पहले किया था केस, सबूत न मिलने पर 2 आरोपी बरी, केस बंद

Maharashtra News: मुंबई में 7.65 रुपए की चोरी का 1977 का मामला लगभग 50 साल बाद निपटा दिया गया. सबूत न मिलने और कोई प्रगति न होने पर अदालत ने केस बंद कर दिया, आरोपियों को बरी किया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां केवल 7.65 रुपये की चोरी के मामले में दर्ज मुकदमा लगभग 50 साल बाद निपटाया गया. यह मामला इस बात का बड़ा उदाहरण है कि कैसे छोटे-छोटे मुकदमे भी अदालतों के बोझ को बढ़ाते रहते हैं और सालों तक फाइलों में दबे रहते हैं.

यह मामला 1977 में माझगांव में दर्ज किया गया था. दो अज्ञात व्यक्तियों पर 7.65 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया गया था. उस समय यह रकम थोड़ी बड़ी मानी जाती थी. पुलिस ने मामले में गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था, लेकिन कई सालों की तलाश के बाद भी दोनों आरोपी कभी नहीं मिले. नतीजतन यह केस फाइलों में पड़ा रहा और सालों तक कोई प्रगति नहीं हुई. 

50 साल बाद अदालत ने केस निपटाया

14 जनवरी 2024 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इतने लंबे समय बाद भी जब कोई ठोस सबूत या प्रगति नहीं है तो ऐसे मुकदमे को लंबित रखना व्यर्थ है. अदालत ने यह भी कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है और छोटे मामले भी सालों तक रुके रह जाते हैं. 

अदालत ने आईपीसी की धारा 379 (चोरी) के तहत दर्ज अपराध को बंद कर दिया और दोनों अज्ञात आरोपियों को बरी घोषित किया. साथ ही जब्त किए गए 7.65 रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने का आदेश दिया गया है. यदि शिकायतकर्ता नहीं मिलता है तो अपील अवधि समाप्त होने के बाद राशि सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी.

2000 रुपये से कम चोरी के मामलों में ‘संक्षिप्त सुनवाई’ लागू

अदालत ने कहा कि क्योंकि चोरी की राशि 2,000 रुपये से कम है, इसलिए यह मामला सीआरपीसी की धारा 260 के तहत संक्षिप्त सुनवाई में आ जाता है. ऐसे मामलों का उद्देश्य छोटे अपराधों में त्वरित न्याय देना है, इसलिए इन्हें दशकों तक लंबित रखना उचित नहीं है.

Published at : 19 Jan 2026 02:01 PM (IST)
