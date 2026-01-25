Maharashtra: सिर पर सिल बट्टा मार-मारकर कर दी 15 साल की बेटी की हत्या, हिरासत में मां

Maharashtra News: मुंबई से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. नालासोपारा इलाके में एक 15 साल की नाबालिग लड़की की सिर पर सिल-बट्टे से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान अंबिका प्रजापती के रूप में हुई है. यह दिल दहला देने वाली घटना नालासोपारा पूर्व के विद्या विकास मंडल चॉल, तांडा पाड़ा, संतोष भवन इलाके में शनिवार शाम को हुई.

इस मामले में पुलिस ने मृत लड़की की मां कुमकुम प्रजापती को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. हालांकि, घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही तुलिंज पुलिस थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी.

वाशिम में 17 साल की नाबालिग लड़की को धमकी

इसी बीच महाराष्ट्र के वाशिम जिले से भी एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था. आरोपी ने शादी न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता के परिवार के अनुसार, 35 साल के आरोपी शेख शाहरुख शेख गफूर ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का दबाव बनाया. आरोपी पहले से दो बच्चों का पिता है. आरोप है कि वह पिछले एक साल से लड़की को वीडियो और फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था और शारीरिक शोषण भी कर रहा था.

पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई

पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के बाद वाशिम शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.