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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: भारी बारिश से कई जिले प्रभावित, रायगढ़ में बांध में दरार, संभाजीनगर में बादल फटने जैसे हालात

Maharashtra: भारी बारिश से कई जिले प्रभावित, रायगढ़ में बांध में दरार, संभाजीनगर में बादल फटने जैसे हालात

Maharashtra News: भारी बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. संभाजीनगर में बाढ़ जैसे हालात बने, रायगढ़ में बांध में दरार आई, जबकि जलगांव और हिंगोली के किसानों को राहत मिली.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 25 Jun 2026 08:44 AM (IST)
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महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बुधवार (24 जून) को बारिश ने जोरदार दस्तक दी. मुंबई, कोंकण, पुणे, मराठवाड़ा समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई. लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की खबरें भी सामने आई हैं.

छत्रपति संभाजीनगर जिले के सोयगांव तालुका के जरंडी क्षेत्र में करीब डेढ़ घंटे तक बादल फटने जैसी तेज बारिश हुई. अचानक हुई मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर आ गए और कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए.

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सोयगांव-बनोटी मार्ग पर जरंडी के पास बनाया गया अस्थायी मिट्टी का पुल तेज बहाव में बह गया, जिससे इलाके का संपर्क प्रभावित हो गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

बारिश के दौरान एक मोटरसाइकिल बाढ़ के तेज बहाव में बह गई. हालांकि आसपास मौजूद ग्रामीणों की सतर्कता और मदद से चालक को सुरक्षित बचा लिया गया.

वहीं ग्राम पंचायत की घंटागाड़ी भी पानी में फंस गई. लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

रायगढ़ में बांध में दरार, गांव का संपर्क टूटा

रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला. अलिबाग तालुका के देहेन गांव के पास बने बांध में बड़ी दरार पड़ गई है. बांध क्षतिग्रस्त होने के कारण देहेन गांव का अन्य गांवों से संपर्क टूट गया है. इससे ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

जलगांव जिले में हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. मुक्ताईनगर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले तीन घंटों से लगातार बारिश हो रही है. किसानों का कहना है कि इस बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी.

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वहीं हिंगोली जिले में लगातार दूसरे दिन भी जोरदार बारिश हुई. शहर और आसपास के इलाकों में एक घंटे से अधिक समय तक तेज बारिश होती रही. इससे तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है. किसान उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश जारी रही तो खेती-किसानी के काम तेजी से पूरे हो सकेंगे.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 25 Jun 2026 08:44 AM (IST)
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