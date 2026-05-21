घर से निकलना पड़ सकता है भारी! महाराष्ट्र के इन जिलों में रेड अलर्ट जारी... 46°C के पार पहुंचा पारा

Maharashtra Heatwave Alert: देश के साथ-साथ पूरा महाराष्ट्र इस समय भीषण गर्मी की लहर से झुलस रहा है. राज्य के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, लेकिन विदर्भ क्षेत्र की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है. मौसम विभाग ने अकोला, अमरावती और वर्धा जिलों के लिए अगले तीन दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है.

पिछले कुछ दिनों से इन तीनों इलाकों में तापमान लगातार 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. तेज गर्म हवाओं और बढ़ती उमस ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं. स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को खासतौर पर दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है.

समुद्र के बढ़ते तापमान से जुड़ी चिंता

वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. सुभाष टाले के मुताबिक, विदर्भ में बढ़ती गर्मी का बड़ा कारण समुद्र के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है. उनका कहना है कि जलवायु में बड़े बदलाव का असर अब सीधे स्थानीय मौसम पर दिखाई देने लगा है.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में महाराष्ट्र को गंभीर सूखे और पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है.

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क्यों बढ़ रही है विदर्भ में गर्मी?

विशेषज्ञों के मुताबिक, विदर्भ के अंदरूनी इलाके समुद्र की ठंडक नहीं पहुंच पाने के कारण जमीन जल्दी गर्म हो जाते हैं. इसके अलावा पेड़ों की लगातार कटाई, बढ़ता शहरीकरण और कंक्रीट के निर्माण ने तापमान को और बढ़ा दिया है.

सीमेंट की सड़कें, ऊंची इमारतें और डामर दिनभर की सड़कें गर्मी सोखते हैं और रात में भी उसे वातावरण में छोड़ते रहते हैं. इस प्रक्रिया को विज्ञान जगत में “अर्बन हीट आइलैंड” प्रभाव कहा जाता है. कम बारिश, सूखी जमीन, वाहन प्रदूषण और खेती के तरीकों में बदलाव भी गर्मी बढ़ाने वाले बड़े कारण माने जा रहे हैं.

गर्मी से बचाव के लिए क्या जरूरी?

बड़े स्तर पर पेड़ लगाना

तालाब और जल स्रोत बचाने

छतों पर सफेद रंग या ग्रीन कवर

प्रदूषण कम करने पर जोर देना

शहरों में हरित क्षेत्रों को बढ़ाना

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