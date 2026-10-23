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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: सूखे के बीच किसानों को विदेश भेजेगी सरकार, करोड़ों रुपये करेगी खर्च

महाराष्ट्र: सूखे के बीच किसानों को विदेश भेजेगी सरकार, करोड़ों रुपये करेगी खर्च

महाराष्ट्र में सूखे का संकट और किसानों की परेशानियां बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने उनके विदेश दौरे (फॉरेन स्टडी टूर) के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और 180 किसानों को विदेश भेजा जाएगा.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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महाराष्ट्र में सूखे का संकट और किसानों की परेशानियां बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने किसानों के विदेश दौरे (फॉरेन स्टडी टूर) के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस योजना के तहत राज्य के 180 किसानों को विदेश में आधुनिक खेती की तकनीक, कृषि उत्पादों के निर्यात, बिक्री और प्रोसेसिंग उद्योगों की जानकारी लेने का मौका मिलेगा.

अब सरकार के इस कदम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्योंकि राज्य के 358 में से 305 तालुका भीषण सूखे की चपेट में हैं. सरकार सूखे की समस्या को प्राथमिकता देने की बजाय फिजूलखर्ची पर उठा रही है. 

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180 किसान जायेंगे विदेश

दरअसल, कृषि विभाग ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों के विदेश अध्ययन दौरे की योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी. इसके लिए 4 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है. योजना के तहत राज्य के 34 जिलों में से प्रत्येक जिले से पांच किसानों का चयन किया जाएगा. इस तरह 170 किसान विदेश दौरे पर जाएंगे. इसके अलावा राज्यस्तरीय समिति के जरिए 10 और किसानों का चयन किया जाएगा. इस तरह कुल 180 किसान इस अध्ययन दौरे में शामिल होंगे.

क्या है उद्देश्य?

किसानों को विदेश में उचित मार्गदर्शन मिल सके, इसके लिए उनके साथ नौ अधिकारियों को भी भेजा जाएगा. कृषि विभाग के शासनादेश के मुताबिक, इस दौरे के जरिए किसानों को विदेशों में अपनाई जाने वाली आधुनिक कृषि पद्धतियों, नई तकनीकों और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे उन्नत प्रयोगों की जानकारी दी जाएगी. दौरे की योजना और कार्यक्रम जल्द तय किए जाने की संभावना है.

सरकार के फैसले पर क्या आपत्ती?

हालांकि, राज्य में सूखे की स्थिति और किसानों के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं. सवाल यह है कि जब किसान सूखे और दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब राहत और कृषि संकट से निपटने पर खर्च करने के बजाय विदेश दौरों के लिए 4 करोड़ रुपये खर्च करना कितना उचित है? क्या मौजूदा परिस्थितियों में किसानों के विदेश दौरे की वास्तव में इतनी जरूरत है?

सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और किसान संगठनों का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार राज्य के किसानों की समस्याओं की सुलझाने और उसपर काम करने की बजाय किसानों के नाम पर कृषि विभाग के अधिकारियों विदेश भेजने की जल्दबाजी कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Drought MAHARASHTRA NEWS
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