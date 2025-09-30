महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज 77 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की है. जबकि 47 गंभीर मामलों में आवेदनों को खारिज कर दिया गया है. यह जानकारी मंत्री आशीष शेलार ने 29 सितंबर को दी.

शेलार ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, गंभीर अपराध और व्यक्तिगत या दीवानी विवादों से जुड़े मामलों को सरकारी नीति के तहत माफ नहीं किया जा सकता. इसलिए इन मामलों से संबंधित आवेदनों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया.

सह्याद्री अतिथि गृह में हुई समिति की बैठक में 201 आवेदनों की समीक्षा की गई, जिनमें से कैबिनेट उप-समिति ने 77 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की. अब इन्हें पुलिस उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय समितियों के समक्ष आगे की समीक्षा के लिए रखा जाएगा.

विशेष मामलों और उच्च न्यायालय

शेलार ने यह भी बताया कि विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों से जुड़े छह मामले सरकारी आदेशों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के दायरे में आते हैं. इन मामलों का अंतिम निपटारा बंबई उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सामाजिक, राजनीतिक और आंदोलन संबंधी घटनाओं से उत्पन्न मामलों में कई कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक रूप से मामला दर्ज किया गया था और उन्हें राहत प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है.

आगामी प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

बैठक में विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव, अभियोजन निदेशक, गृह विभाग के उप सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे. शेलार ने कहा कि गणेशोत्सव, नवरात्र, दही हांडी, कोविड-19 अवधि के दौरान आयोजित सामाजिक कार्यक्रम और श्रमिक आंदोलन के दौरान पंजीकृत मामलों की समीक्षा नए आवेदनों के आधार पर की जाएगी. उन्होंने संबंधित मंडलों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं से आवेदन करने की अपील की और जल्द ही एक बैठक आयोजित करने की जानकारी दी.