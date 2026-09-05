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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभर्ती परीक्षाओं पर कमेटी, पेपर से रिजल्ट तक समीक्षा, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

भर्ती परीक्षाओं पर कमेटी, पेपर से रिजल्ट तक समीक्षा, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं पर हाईलेवल कमेटी, पेपर से रिजल्ट तक समीक्षा कराई जाएगी. इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. साथ ही समिति का भी गठन किया गया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 05 Sep 2026 06:37 PM (IST)
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महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरों के बीच सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है. इसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार हाईलेवल कमेटी बनाएगी. साथ ही पेपर से लेकर रिजल्ट तक पूरी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी.

सरकार ने भर्ती परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय और उम्मीदवार-केंद्रित बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. यह समिति सिर्फ परीक्षा के पेपर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करेगी. इसके अलावा समिति यह देखेगी कि प्रश्नपत्र कैसे तैयार होते हैं. साथ ही उनकी गोपनीयता कैसे बनाए रखी जाए?

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समिति करेगी अब ये काम

समिति अब परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्था कैसी हो इस पर नजर रखेगी. वहीं तकनीक का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जाए और नकल व अनुचित साधनों पर कैसे प्रभावी रोक लगाई जाए. इसको लेकर भी समिति कुछ उपाय निकालेगी. इसके अलावा उम्मीदवारों की शिकायतों का निवारण और परीक्षा के दौरान उनके पूरे अनुभव को भी समीक्षा में शामिल किया गया है.

इन लोगों को समिति में शामिल किया गया

समिति में सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती की. राधा को अध्यक्ष बनाया गया है. पुलिस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, पूर्व UPSC सदस्य एयर मार्शल अजित शंकरराव भोसले और IIT मुंबई के प्रोफेसर श्यामप्रसाद करगुटे समेत कुल सात सदस्य शामिल हैं.

सरकार का मकसद साफ है भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनुचित साधनों पर रोक लगाकर उम्मीदवारों को एक भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था देना. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई भर्तियों में गड़बड़ी की खबरें सामने आई थीं. इस पर अब सरकार ने सख्ती दिखाई है.

बता दें कि अगस्त 2026 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर लीक मामले में सोलापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के संचालक को गिरफ्तार किया गया था. भिवंडी जोन-2 के डीसीपी पवन बंसोड़ ने गिरफ्तारी की पुष्टि की थी. इस मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Sep 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
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