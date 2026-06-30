जालना में किशोरों में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार सख्त, CM फडणवीस बोले- 'अगर बच्चों को...'
Maharashtra News In Hindi: महाराष्ट्र के जालना जिले में किशोरों में बढ़ते अपराध का मामला प्रकाश में आया है. जिसके बाद सरकार ने इस विष्य पर चिंता जताते हुए सख्त हिदायत दी है.
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जालना जिले में किशोरों की गंभीर अपराधों का समस्या को विधानसभा में उठाया है. सरकार ने लिखित उत्तर के माध्यम से बताया कि जिले में किशोरों की गंभीर अपराधों में संलिप्तता चिंता का विषय बनकर उभरी है. जनवरी से मई 2026 के बीच दर्ज 17 हत्या के मामलों में से आठ मामलों में विधि-संघर्षित बालकों (जुवेनाइल) की गतिविधि पाई गई है. हालांकि, जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसी आपराधिक गिरोह द्वारा नाबालिगों का 'सॉफ्ट टारगेट' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
मकोका के तहत होगी कार्रवाई- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किशोरों के बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे विधि-संघर्षित बालक की श्रेणी में आते हैं और उनके साथ कानून के अनुसार अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बच्चों को अपराध के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ मकोका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत महसूस होने पर कानून में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा.
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सरकार स्कूलों और कॉलेजों में चला रही जागरूकता अभियान
सरकार ने किशोर अपराधों पर अंकुश को लेकर कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा और नशामुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं बच्चों को 100 खेल किट वितरित किए गए हैं तथा विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और केयर (काउंसलिंग और सुधारात्मक शिक्षा) कार्यक्रम के माध्यम से पुनर्वास संबंधी उपाय भी किए जा रहे हैं.
वही अब पूरे मामला प्रकाश में आने के बाद सदन में कम उम्र में जघन्य अपराध करने वाले किशोरों के संबंध में अलग नीति बनाने की मांग उठी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समिति गठित की जाएगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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