हॉस्टल में संदिग्ध गिफ्ट बॉक्स से मची अफरा-तफरी, जांच में निकला बॉयफ्रेंड का दिया टेडी गिफ्ट

महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ के संत तुकाराम नगर इलाके में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में शनिवार सुबह एक संदिग्ध गिफ्ट पैकेज मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8:15 बजे राजे राजेश्वरी गर्ल्स हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ दिखाई दिया. हॉस्टल परिसर में रखे इस अनजान बॉक्स को देखकर सुरक्षा कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

पुणे अस्पताल बम घटना से पुलिस पूर तरह अलर्ट

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सतर्कता के साथ घेर लिया गया. घटना की खबर फैलते ही यूनिवर्सिटी कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और छात्राओं के बीच डर फैल गया. हाल के दिनों में पुणे में बम रखने की घटनाओं और सुरक्षा अलर्ट के कारण पुलिस भी पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुट गई. क्योंकि कुछ दिन पहले पुणे के एक निजी अस्पताल में आईइडी रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति ने अस्पताल से पैसे वसूलने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे.

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हॉस्टल की छात्रा को उसके ब्वॉयफ्रेंड ने दिया था गिफ्ट

जांच के दौरान पता चला कि बॉक्स के अंदर कोई विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं थी, बल्कि उसमें एक टेडी बियर रखा हुआ था. यह टेडी बियर हॉस्टल की एक लड़की को उसके ब्वॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था. इसके बाद पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राहत की सांस ली. हालांकि, इस घटना ने कुछ समय के लिए पूरे परिसर में दहशत का माहौल जरूर पैदा कर दिया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से हर संदिग्ध वस्तु की गंभीरता से जांच करना जरूरी है.

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