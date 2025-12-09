Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हेल्थ डिपार्टमेंट को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, यहां मुलचेरा तालुका के एक सब-सेंटर में काम करने वाली 45 साल की कॉन्ट्रैक्ट नर्स ने एक सीनियर ऑफिसर के लगातार फिजिकल प्लेज़र मांगे जाने के बाद ज़हर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की. पीड़ित नर्स का अभी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज चल रहा है. पीड़िता के बयान के आधार पर गढ़चिरौली पुलिस ने सोमवार देर रात ज़ीरो FIR दर्ज की और तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉ. विनोद म्हासखेत्री के खिलाफ केस दर्ज किया. हालांकि, इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

अश्लील चैटिंग के स्क्रीनशॉट, हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप

इस बीच पीड़ित महिला तालुका के एक हेल्थ सब-सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट नर्स के तौर पर काम कर रही है. उसकी सैलरी दो साल से रुकी हुई थी. इसलिए, वह तालुका हेल्थ ऑफिसर से WhatsApp मैसेज के ज़रिए कॉन्टैक्ट करती थी, लेकिन तालुका हेल्थ ऑफिसर ने चैटिंग के ज़रिए फिजिकल प्लेज़र की मांग की. यह पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, इसलिए नर्स अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौट आई. वह बहुत स्ट्रेस में थी.

रात का खाना खाने के बाद जब उसका पति सो गया तो उसने ज़हरीला लिक्विड पी लिया. इसलिए उसे तुरंत रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से फर्स्ट एड के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. इस मामले में अश्लील चैटिंग के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में भारी हलचल मच गई है.

नर्स के पति ने सीधे तौर पर संबंधित सीनियर ऑफिसर पर आरोप लगाया है कि वह उस पर घिनौना दबाव डाल रहा है. यह कहते हुए कि, "मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए," और पीड़ित के पति ने संबंधित तालुका हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है.

ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट ने सतर्कता बरती

इस बीच ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस मामले में सतर्कता बरती है और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी मिलते ही संबंधित तालुका हेल्थ ऑफिसर को सख्त एक्शन का प्रपोज़ल भेजा जाएगा, ऐसा ज़िला परिषद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. प्रताप शिंदे ने कहा.