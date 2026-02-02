Maharashtra: मजदूरी करने गए थे मां-बाप, 10 साल के बच्चे ने घर में लगा ली फांसी, जांच में जुटी पुलिस
Maharashtra News: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में चौथी क्लास में पढ़ने वाले दस साल के मासूम बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना का पता चलने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत आरमोरी पुलिस को सूचना दी.
Gadchiroli Suicide News: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के आरमोरी तालुका के कोजबी गांव में चौथी क्लास में पढ़ने वाले दस साल के मासूम बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है और लोगों में दुख व्यक्त किया जा रहा है.
आत्महत्या करने वाले बच्चे का नाम संस्कार विनोद कन्नाके है. रविवार शाम के समय यह घटना घटी. मिली जानकारी के मुताबिक, संस्कार के माता-पिता मजदूरी के लिए तेलंगाना राज्य गए थे. इसलिए संस्कार कुछ दिनों से घर में अकेला रह रहा था. रविवार को घर में कोई नहीं होने पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं
घटना का पता चलने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत आरमोरी पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. इस आत्महत्या के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.
पुलिस जांच जारी
क्या स्कूल से कोई मानसिक परेशानी थी, माता-पिता की अनुपस्थिति के कारण अकेलेपन का बोझ बढ़ गया था, या घर की आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे के मन पर तनाव आया था, इस बारे में कई संदेह उठ रहे हैं. पुलिस इन सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. हालांकि, इस तरह की घटना होने से कोजबी गांव सहित पूरे क्षेत्र में दुख व्यक्त किया जा रहा है. इस बीच पुलिस इस घटना की ज्यादा जांच कर रही है और पुलिस जांच में क्या सामने आएगा? यह देखना जरूरी होगा.
