जब आप कोई पैकेटबंद स्नैक खरीदते हैं, होटल में खाना खाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उस खाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है, सरकार की, लेकिन सरकार का कौन सा हिस्सा केंद्र या राज्य? यही सवाल अब देश के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI और महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव की जड़ बन गया है. महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि FSSAI ने एक 'समानांतर व्यवस्था' खड़ी कर दी है. राज्य के अधिकारी बड़े खाद्य कारोबारों का निरीक्षण नहीं कर पा रहे. मामले की सुनवाई अब 26 नवंबर को होनी है.

इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का ढांचा आखिर क्या है...

कागज पर खाद्य सुरक्षा का कानूनी ढांचा क्या है?

भारत में खाद्य सुरक्षा का पूरा खेल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) के तहत चलता है. इसी कानून के तहत FSSAI का गठन हुआ, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है और पूरे देश के लिए खाने के मानक तय करता है. कानून बनाते वक्त संसद खाद्य सुरक्षा को डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहती थी. यानी जमीन पर असली काम राज्यों के हाथ में होना चाहिए.

कानून के सेक्शन 30 के तहत हर राज्य सरकार एक खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त करती है. महाराष्ट्र में यही आयुक्त राज्य की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) का प्रमुख होता है. सेक्शन 31(3) के मुताबिक, कोई भी खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए उस राज्य के डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास लाइसेंस की अर्जी देनी होती है.

सेक्शन 36 के तहत डेजिग्नेटेड ऑफिसर जिले स्तर का अधिकारी होता है, जिसे राज्य का खाद्य सुरक्षा आयुक्त ही नियुक्त करता है. राज्य का आयुक्त ही फूड सेफ्टी ऑफिसर्स (FSOs) को भी तैनात करता है, जो इलाके में निरीक्षण और सैंपल लेने का काम करते हैं.

यानी कागजी तौर पर पूरी व्यवस्था राज्यों के हाथ में है. असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है.

लाइसेंस के तीन लेवल और टर्नओवर की नई सीमाएं

हर खाद्य कारोबार को एक जैसा लाइसेंस नहीं मिलता. 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू हैं, जिन्हें NITI आयोग की एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर लाया गया है. नई व्यवस्था के मुताबिक:

1.5 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए. जैसे स्ट्रीट वेंडर, होम बेकर्स या छोटे ढाबे वाले.

1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार को राज्य लाइसेंस चाहिए. जैसे मिड-साइज रेस्टोरेंट या रीजनल पैकेज्ड फूड कंपनियां.

50 करोड़ रुपए से ऊपर के कारोबार को केंद्रीय लाइसेंस चाहिए. जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर या मल्टी-स्टेट ऑपरेटर.

इससे पहले केंद्रीय लाइसेंस की सीमा 20 करोड़ रुपए थी, यानी अब बड़े कारोबारों की संख्या केंद्र के दायरे में कम हो गई है. सरकार का तर्क है कि इससे राज्यों को अपने दायरे में ज्यादा कारोबारों की निगरानी का मौका मिलेगा और छोटे कारोबारियों का अनुपालन बोझ कम होगा.

तो फिर विवाद किस बात का है?

महाराष्ट्र की याचिका का मुख्य आरोप 12 मई 2023 के उस आदेश पर है, जिसमें कहा गया कि जिन कारोबारों के पास केंद्रीय लाइसेंस है, उनका निरीक्षण सिर्फ 'सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स' ही करेंगे. राज्य के अधिकारियों को ऐसे परिसरों में जाने की इजाजत सिर्फ तीन हालात में मिलती है:

आपात स्थिति

विशेष अभियान

VIP ड्यूटी के वक्त

महाराष्ट्र का कहना है कि FSS Act में 'सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर' जैसे पद का कोई जिक्र ही नहीं है. याचिका में आरोप है कि CEO ने सेक्शन 10(5) का गलत इस्तेमाल करके 'सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी', 'सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर' और 'सेंट्रल फूड एनालिस्ट' जैसे पद बना दिए, जो कानून के मूल ढांचे के खिलाफ हैं.

दूसरा बड़ा मुद्दा FoSCoS पोर्टल का है. महाराष्ट्र का आरोप है कि इस ऑनलाइन सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कारोबार केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी के दायरे में आ जाएं और राज्य के निरीक्षण से बाहर हो जाएं. मार्च 2026 के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें टर्नओवर की सीमा बदली गई थी.

जमीन पर असली दिक्कत क्या है?

राज्य के अधिकारियों को बड़े कारोबारों का निरीक्षण करने के लिए पहले FSSAI से लिखित अनुमति लेनी पड़ती है. महाराष्ट्र FDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 'हर बार जब हम बड़े खाद्य कारोबार या तीन सितारा होटलों का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो FSSAI की पूर्व अनुमति जरूरी होती है.'

अपवाद तब होता है जब किसी खास शिकायत पर आयुक्त खुद कार्रवाई की इजाजत दे दें. जैसे नवी मुंबई के पार्क इन बाय रेडिसन मामले में हुआ, जहां शिकायत के आधार पर राज्य ने लाइसेंस सस्पेंड किया था.

इससे बड़ी समस्या अदालत में पैदा होती है. एक राज्य अधिकारी ने बताया कि कई बार केंद्रीय अधिकारी निरीक्षण करते हैं, सैंपल लेते हैं और फिर केस राज्य को सौंप देते हैं. अदालत में साबित करना मुश्किल हो जाता है कि सैंपल किससे लिया गया या कारोबार का मालिक कौन है. केस कमजोर पड़ जाता है.

दूसरी दिक्कत टर्नओवर की परिभाषा को लेकर है. क्या इसमें कुल बिक्री शामिल है, जीएसटी के आंकड़े हैं या आयकर रिटर्न? इसे समझाए बिना कई बार बड़े कारोबार भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर चल निकलते हैं.

राजनीतिक विरोधाभास क्या कहता है?

इस मामले का एक और पहलू है जो इसे और दिलचस्प बनाता है. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी BJP ही सत्ता में है, लेकिन मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया है. यहां राज्य सरकार केंद्र के नियामक पर अधिकार हड़पने का आरोप लगा रही है.

राजनीतिक तौर पर एक ही परिवार के दो सदस्य आमने-सामने हैं, लेकिन कानूनी तौर पर लड़ाई संविधान के उस बुनियादी सवाल पर है कि संघीय ढांचे में केंद्र का दायरा कहां खत्म होता है और राज्य का कहां शुरू होता है.

बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 नवंबर की सुनवाई में यह तय होगा कि केंद्र और राज्य के बीच खाद्य सुरक्षा के अधिकारों का बंटवारा कहां तक जाएगा. अगर अदालत राज्य के पक्ष में फैसला देती है, तो देश भर के राज्यों के पास अपने यहां के बड़े खाद्य कारोबारों की जांच का पूरा अधिकार होगा.

अगर FSSAI के पक्ष में फैसला आता है, तो केंद्र की पकड़ और मजबूत होगी. फिलहाल इस फैसले का सीधा असर उस थाली पर पड़ेगा जो रोज आपके सामने परोसी जाती है.