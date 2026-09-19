मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई, नायर अस्पताल कैंटीन समेत 14 के लाइसेंस सस्पेंड

महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन के बीच FDA ने खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल की कैंटीन में गंभीर फूड सेफ्टी और हाइजीन की खामियां मिलने के बाद उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही मुंबई के 7 समेत राज्यभर में कुल 14 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य फूड प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. वहीं नागपुर में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का 12.10 लाख रुपये का स्टॉक जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

FDA के मुताबिक 16 और 17 सितंबर को राज्यभर में 27 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 14 के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, जबकि 13 प्रतिष्ठानों को सुधार के नोटिस जारी किए गए. इसके अलावा दूध और डेयरी उत्पादों का 7.38 लाख रुपये कीमत का 2,813 किलो स्टॉक भी जब्त किया गया.

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नायर हॉस्पिटल की कैंटीन में गंभीर खामियां

मुंबई सेंट्रल स्थित नायर हॉस्पिटल की कैंटीन का FDA ने 16 सितंबर को निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान फूड सेफ्टी और हाइजीन से जुड़े गंभीर नियमों का उल्लंघन पाया गया. मरीजों और नागरिकों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए कैंटीन का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. मामले में आगे कानूनी कार्रवाई जारी है.

कोलबा के ओलम्पिया कॉफी हाउस पर भी कार्रवाई

कोलबा स्थित ओलम्पिया कॉफी हाउस के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत के बाद कार्रवाई की गई. FDA के निरीक्षण में फूड स्टोरेज एरिया में यूरिनल, अस्वच्छ फूड प्रिपरेशन और बर्तन धोने की व्यवस्था, फर्श पर सीधे खाद्य पदार्थ रखना, गंदे पानी का इस्तेमाल, कॉकरोच और मक्खियों का संक्रमण तथा फ्रिज में मीट के खून के अवशेष जैसी गंभीर कमियां मिलीं.

इसके अलावा कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी और फूड हैंडलर्स के लिए जरूरी सुरक्षा संबंधी इंतजाम भी नहीं मिले. 35 फूड हैंडलर्स में से 34 ने आवश्यक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं ली थी. पानी की अनिवार्य जांच रिपोर्ट और जरूरी सैनिटेशन रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे. इसके बाद FDA ने लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर दिया और खाद्य पदार्थों की खरीद, तैयारी, स्टोरेज, बिक्री और वितरण बंद करने के निर्देश दिए.

मुंबई में 7 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

FDA ने मुंबई में ओलम्पिया कॉफी हाउस के अलावा ब्लिंक कॉमर्स प्राईवेट लिमिटिड - विस्वास स्वीट्स अंड स्नेक्स , घाटकोपर , A-1 General & Dry Fruits,घाटकोपर - नायर अस्पताल कैंटीन , मुंबई सेन्ट्रल ; मिलान पंजाब , वर्ली और सद्गुरु स्वीट्स , मलाड ईस्ट के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं. इन प्रतिष्ठानों में फूड सेफ्टी और हाइजीन नियमों से जुड़ी कमियां पाई गई थीं.

नागपुर में 12.10 लाख रुपये की जब्ती, 3 गिरफ्तार

नागपुर डिवीजन में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की अवैध बिक्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई. तीन प्रतिष्ठानों से 4,10,782 रुपये का प्रतिबंधित स्टॉक जब्त किया गया. इन सामानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 8 लाख रुपये कीमत के 2 वाहन भी जब्त किए गए. कुल जब्ती 12,10,782 रुपये की है। तीनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ FIR दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

खोया-मावा और मिठाइयों पर भी FDA की नजर

मिरा रोड के काशिमिरा इलाके में दो वाहनों से बड़ी मात्रा में खोया और मावा जब्त किया गया. एक वाहन से 479 किलो खुला खोया और 958 किलो स्वीट मावा, जबकि दूसरे वाहन से 659 किलो खुला खोया और 220 किलो स्वीट मावा मिला. FDA के मुताबिक इन खाद्य पदार्थों को अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था.

पालघर के चरोटी टोल प्लाजा पर भी 174 किलो स्वीट मावा जब्त किया गया. इसके अलावा पुणे, कोल्हापुर , सांगली , सोलापुर , छत्रपति संभाजीनगर , अहिल्यानगर औरनासिक रोड में भी संदिग्ध, बिना लेबल वाले या अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और कानून के पालन को लेकर सरकार सख्त है. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक्सपायर्ड या मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

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