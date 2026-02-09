महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजे आज, सभी की निगाहें परिणाम पर

महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों के तहत जिला परिषद की 731 सीटों और पंचायत समितियों की 1,462 सीटों के लिए मतदान कराया गया था. आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी और अनुमान है कि चार से पांच घंटे के भीतर नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी.

इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों और जनता की नजरें पूरी तरह परिणामों पर टिकी हुई हैं. सभी यह जानना चाहते हैं कि ग्रामीण महाराष्ट्र में किस पार्टी का दबदबा बनेगा और किसे सत्ता मिलेगी.

125 पंचायत समितियों के लिए कराया गया था मतदान

जानकारी के अनुसार, जिन 12 जिला परिषदों में चुनाव हुए हैं. उनमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर शामिल हैं. इनके अंतर्गत आने वाली 125 पंचायत समितियों के लिए भी मतदान कराया गया था. इन सभी क्षेत्रों में औसतन 68.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. जो ग्रामीण इलाकों में लोगों की मजबूत भागीदारी को दिखाता है.

ग्रामीण क्षेत्रों में अहम होती हैं पंचायत समितियां और जिला परिषदें

जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव को अक्सर 'मिनी मंत्रालय' कहा जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं की भूमिका ग्रामीण विकास में बहुत अहम होती है. सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य विकास कार्यों के लिए मिलने वाली योजनाओं और फंड का बड़ा हिस्सा इन्हीं संस्थाओं के जरिए गांवों तक पहुंचता है.

इसी वजह से यह चुनाव केवल राजनीतिक जीत-हार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि आने वाले समय में गांवों का विकास किस दिशा में आगे बढ़ेगा. आज के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि ग्रामीण महाराष्ट्र की जनता ने किस दल को भरोसा दिया है और किसे जिम्मेदारी सौंपी है.

ये भी पढ़िए- हज यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब एक ही दिन में मेडिकल जांच और रिपोर्ट, जानें कब और कहां होगा कैंप