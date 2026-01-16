Maharashtra Elections 2026: AIMIM ने तोड़े अपने ही रिकॉर्ड! संभाजीनगर में 14 सीटों पर आगे
Maharashtra Results 2026: असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है.
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में छत्रपति संभाजीनगर, जालना और नांदेड़ नगर निगमों के चुनावों में शुक्रवार को शुरुआती रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगे है जबकि इस क्षेत्र के लातूर नगर निकाय में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है. रुझानों के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर की 115 सीट में से BJP उम्मीदवार 22 पर आगे हैं. इसके बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 19 सीट पर आगे है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) यहां 14 सीट पर आगे है.
उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) 10 सीट पर आगे है जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP दो सीट पर आगे है. जालना 2023 में महाराष्ट्र का 29वां नगर निगम बना था. ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल के BJP में जाने से जालना में BJP को फायदा हुआ है. जालना नगर निकाय की 65 सीट में BJP 19 सीट पर आगे है जबकि कांग्रेस तीन सीट पर आगे है.
लातूर नगर निगम में क्या है स्थिति?
लातूर की 70 सीट में से कांग्रेस 30 सीट पर और BJP 17 सीट पर आगे है. निर्दलीय उम्मीदवार पांच सीट पर आगे हैं. चुनावों से पहले, BJP की राज्य इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की यादें उनके गृह नगर लातूर से ‘मिटा दी जाएंगी.’ बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी थी.
परभणी नगर निगम में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नगर निकाय की 65 सीट में से 23 पर आगे है. कांग्रेस आठ सीट पर आगे है. टीवी चैनलों द्वारा बताए गए शुरुआती रुझानों के अनुसार, नांदेड़ में 81 सीट में से BJP 20 सीट पर जबकि शिवसेना पांच पर आगे है. कांग्रेस 12 सीट पर आगे है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL