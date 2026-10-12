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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: सूखा राहत बैठक से दोनों डिप्टी CM दूर, क्या महायुति में सब ठीक है?

महाराष्ट्र: सूखा राहत बैठक से दोनों डिप्टी CM दूर, क्या महायुति में सब ठीक है?

महाराष्ट्र में सूखा राहत समीक्षा बैठक से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार को नहीं बुलाए जाने पर महायुति में समन्वय को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 12 Oct 2026 11:21 AM (IST)
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महाराष्ट्र में भीषण सूखे की स्थिति के बीच सत्ताधारी महायुति गठबंधन के अंदर समन्वय को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वर्षा सरकारी आवास पर हुई सूखा राहत समीक्षा बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाए जाने की बात सामने आई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब राज्य सूखे जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, तो राहत कार्यों की समीक्षा में दोनों उपमुख्यमंत्रियों को क्यों शामिल नहीं किया गया?

महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित इलाकों की स्थिति को देखते हुए राहत कार्यों की समीक्षा के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सूखे से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई. हालांकि, दोनों उपमुख्यमंत्रियों को आमंत्रित नहीं किए जाने की बात ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है.

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अब सवाल यह है कि क्या यह मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से हुई कोई चूक थी या फिर महायुति के भीतर तालमेल को लेकर कोई परेशानी है? फिलहाल, इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

एकनाथ शिंदे ने भी उठाया था सूखे का मुद्दा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही सूखे की समस्या को लेकर सक्रिय नजर आए हैं. उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों का मुद्दा उठाया था. साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करने की मांग भी की थी.

ऐसे में सूखा राहत की समीक्षा के लिए हुई बैठक में उनकी गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. हालांकि, बैठक में नहीं बुलाए जाने के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

सुनेत्रा पवार ने भी लिया था स्थिति का जायजा

दूसरी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी सूखे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कृषि मंत्री दत्ता भरणे के साथ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया था. इसके अलावा, सूखे से परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे.

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महाराष्ट्र में सूखे की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. ऐसे समय में दोनों उपमुख्यमंत्रियों को समीक्षा बैठक से दूर रखे जाने की चर्चा ने महायुति के अंदर तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हालांकि, केवल इस घटनाक्रम के आधार पर गठबंधन में विश्वास की कमी का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. अब देखना होगा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय या गठबंधन के नेताओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण आता है या नहीं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 12 Oct 2026 11:21 AM (IST)
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Eknath Shinde Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
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