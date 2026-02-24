Maharashtra News: महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक प्रतिष्ठित अस्पताल के डॉक्टर ने आत्महत्या का प्रयास करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. डॉक्टर ने 10 बीयर पीकर और 45 नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने का प्रयास किया, जिससे पूरे चिकित्सा क्षेत्र में हलचल मच गई है. हालांकि गंभीर स्थिति के बावजूद उन्हें समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस और जांचकर्ताओं के मुताबिक, रिपोर्टों में सामने आया है कि डॉक्टर और एक नर्स के बीच अवैध प्रेम संबंध था. नर्स कथित तौर पर बार‑बार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिससे डॉक्टर मानसिक तनाव में आ गए थे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसी तनाव और दबाव के चलते डॉक्टर ने यह चरम कदम उठाया. घटना के समय डॉक्टर कुछ समय से अलग‑थलग दूसरे घर में रह रहे थे, जहां उन्होंने शराब और गोलियों का सेवन किया.

डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया

डोंबिवली पश्चिम के विष्णुनगर पुलिस पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित इस प्रतिष्ठित अस्पताल का मामला पुलिस की गहन जांच में है. पुलिस को सूचना मिलने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने डॉक्टर के आवास पर देखने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. जब कर्मचारियों ने घर में प्रवेश किया, तो उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही

पुलिस के बयान के मुताबिक, डॉक्टर की पत्नी भी डोंबिवली शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और दोनों मिलकर अस्पताल चलाते हैं. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि डॉक्टर और नर्स के बीच संबंधों के कारण ही पति‑पत्नी के बीच बार‑बार विवाद होते रहे. तनाव बढ़ने पर डॉक्टर डोंबिवली पूर्व की एक उच्चवर्गीय सोसायटी में रहने लगे थे. नर्स के शादी के लिए दबाव बनाए जाने के बाद दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं, जिसने अंततः डॉक्टर को मानसिक रूप से टूटने पर मजबूर कर दिया.

विष्णुनगर पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है. जांच अधिकारीों ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इस घटना के पीछे रिश्तों और भावनात्मक दबाव का अहम रोल है.