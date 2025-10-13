दिवाली के सीज़न में नकली नोटों को बाज़ार में खपाने की तैयारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महाराष्ट्र की सांगली पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो दिवाली के सीज़न में करोड़ो रुपये के नकली नोट बाज़ार में खपत कराने वाले थे. पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

सांगली पुलिस अधीक्षक के टेबल पर रखे लगभग करोड़ रुपये के 500 रुपये और 200 रुपये के नकली नोट हैं. भारतीय नोट ऐसे, जैसे करारे-करारे बैंक से निकाले गए हों, लेकिन ये नोट जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, वो आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था को चुना लगाने के लिए काफ़ी है.

सांगली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकली भारतीय मुद्रा जब्त की है. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने यूट्यूब वीडियो देखकर नकली नोट बनाना सीखा था.

पुलिस की कार्रवाई जारी