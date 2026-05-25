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महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल

Dhule Accident News: धुले तालुका के ललिंग घाट में मुंबई आगरा हाईवे पर देर रात के करीब तीन गाड़ियों का एक एक्सीडेंट हुआ. इसमें एक डंपर एक ट्रक पर पलट गया, इसमें छह की मौत हो गयी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 25 May 2026 10:23 AM (IST)
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महाराष्ट्र में धुले तालुका के ललिंग घाट में मुंबई आगरा हाईवे पर देर रात के करीब तीन गाड़ियों का एक एक्सीडेंट हुआ. इसमें एक डंपर एक ट्रक पर पलट गया और फिर पीछे से आ रही एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस ने भी इन गाड़ियों को टक्कर मार दी. इस एक्सीडेंट में करीब 6 लोगों की मौत हो गई और करीब दस से बारह लोग घायल हो गए.

घायलों को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाड़ी पर कंट्रोल खोने की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ. इस बारे में हाईवे पुलिस आगे की जांच कर रही है और फिलहाल इन गाड़ियों को सड़क से हटाने का काम चल रहा है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 25 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Accident News MAHARASHTRA NEWS Dhule News
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