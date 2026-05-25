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महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल
Dhule Accident News: धुले तालुका के ललिंग घाट में मुंबई आगरा हाईवे पर देर रात के करीब तीन गाड़ियों का एक एक्सीडेंट हुआ. इसमें एक डंपर एक ट्रक पर पलट गया, इसमें छह की मौत हो गयी.
महाराष्ट्र में धुले तालुका के ललिंग घाट में मुंबई आगरा हाईवे पर देर रात के करीब तीन गाड़ियों का एक एक्सीडेंट हुआ. इसमें एक डंपर एक ट्रक पर पलट गया और फिर पीछे से आ रही एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस ने भी इन गाड़ियों को टक्कर मार दी. इस एक्सीडेंट में करीब 6 लोगों की मौत हो गई और करीब दस से बारह लोग घायल हो गए.
घायलों को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाड़ी पर कंट्रोल खोने की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ. इस बारे में हाईवे पुलिस आगे की जांच कर रही है और फिलहाल इन गाड़ियों को सड़क से हटाने का काम चल रहा है.
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Source: IOCL