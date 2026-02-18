हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: मुसलमानों का 5 फीसदी आरक्षण रद्द, कांग्रेस ने कहा, 'मुस्लिम समुदाय को...'

महाराष्ट्र: मुसलमानों का 5 फीसदी आरक्षण रद्द, कांग्रेस ने कहा, 'मुस्लिम समुदाय को...'

Maharashtra Muslim Reservation: साल 2014 में तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली कांग्रेस-राष्ट्रवादी गठबंधन सरकार ने मराठा समाज को 16% और मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया था.

By : वैभव परब | Updated at : 18 Feb 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मुस्लिम समाज को ‘SEBC’ यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के तहत दिया गया 5 फीसदी आरक्षण रद्द करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में शासन निर्णय (GR) जारी होते ही कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना शुरू कर दी है.

क्या था 2014 का फैसला?

साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) के नेतृत्व वाली कांग्रेस-राष्ट्रवादी गठबंधन सरकार ने मराठा समाज को 16 फीसदी और मुस्लिम समाज को 5 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया था. मुस्लिम आरक्षण को ‘SEBC’ श्रेणी में शिक्षा और सरकारी या अर्धसरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में लागू करने की घोषणा की गई थी.

उस समय के निर्णय के तहत विशेष मागास प्रवर्ग-अ (Special Backward Category-A) में 5 फीसदी कोटा तय किया गया, जिससे शिक्षा और रोजगार में मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी.

कोर्ट में चुनौती और स्थगन

मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं. इसके बाद अदालत ने इस फैसले पर अंतरिम स्थगन (स्टे) दे दिया. बाद में राज्य में सरकार बदल गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने. अध्यादेश को कानून का रूप नहीं मिल पाया. अब, अदालत के आदेशों और प्रक्रियात्मक आधार का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को संबंधित शासन निर्णय को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है.

सरकार का पक्ष

महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 2014 का फैसला पूर्ण कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजर पाया था और कोर्ट से स्थगन के बाद वह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका. इसलिए पुराने आदेश, परिपत्र और निर्देश निरस्त किए गए हैं.

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा.

नसीम खान का बयान

पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने कहा कि सरकार बदलने के बाद मुस्लिम समाज को आरक्षण से दूर रखने का प्रयास किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है.

नाना पटोले की प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण जरूरी था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा नहीं दिखाई.

मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य

राज्य में पिछले कुछ वर्षों में मराठा और धनगर आरक्षण जैसे मुद्दे भी जोर पकड़ते रहे हैं. 50 फीसदी की संवैधानिक सीमा से ऊपर आरक्षण जाने और विभिन्न समाजों की कानूनी लड़ाई के चलते मुस्लिम आरक्षण का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है. कई मुस्लिम नेताओं का मानना है कि समुदाय में बेरोजगारी और अशिक्षा की दर अधिक है, ऐसे में आरक्षण से शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ सकते थे. हालांकि वर्तमान कानूनी स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में मुस्लिम आरक्षण दोबारा लागू हो पाएगा या नहीं.

‘टीपू सुल्तान’ विवाद का संदर्भ

महाराष्ट्र की राजनीति में समय-समय पर ‘टीपू सुल्तान’ का मुद्दा भी चर्चा में रहा है. मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद रहे हैं. कुछ दल उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत मानते हैं, तो कुछ उनके शासनकाल को लेकर विवाद उठाते हैं. हालांकि ‘टीपू सुल्तान’ विवाद सीधे तौर पर मुस्लिम आरक्षण के कानूनी फैसले से जुड़ा नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक राजनीति और पहचान की बहस में यह मुद्दा समय-समय पर सामने आता रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और ध्रुवीकरण प्रभावित होता है.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 18 Feb 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Nana Patole MAHARASHTRA NEWS Muslims Reservation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मुसलमानों का 5 फीसदी आरक्षण रद्द, कांग्रेस ने कहा, 'मुस्लिम समुदाय को...'
महाराष्ट्र में मुसलमानों का 5 फीसदी आरक्षण रद्द, कांग्रेस का हमला, सरकार ने दिया ये तर्क
महाराष्ट्र
राज ठाकरे की एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'इसे इतना बड़ा...'
राज ठाकरे की एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर उद्धव गुट की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
INDIA पर बड़ा दावा! राहुल गांधी का नाम लेकर संजय राउत ने मचाई सियासी हलचल, अब कांग्रेस का आया बयान
INDIA पर बड़ा दावा! राहुल गांधी का नाम लेकर संजय राउत ने मचाई सियासी हलचल, अब कांग्रेस का आया बयान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज!
राज ठाकरे ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज!
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget