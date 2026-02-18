महाराष्ट्र: मुसलमानों का 5 फीसदी आरक्षण रद्द, कांग्रेस ने कहा, 'मुस्लिम समुदाय को...'
Maharashtra Muslim Reservation: साल 2014 में तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली कांग्रेस-राष्ट्रवादी गठबंधन सरकार ने मराठा समाज को 16% और मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया था.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मुस्लिम समाज को ‘SEBC’ यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के तहत दिया गया 5 फीसदी आरक्षण रद्द करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में शासन निर्णय (GR) जारी होते ही कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना शुरू कर दी है.
क्या था 2014 का फैसला?
साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) के नेतृत्व वाली कांग्रेस-राष्ट्रवादी गठबंधन सरकार ने मराठा समाज को 16 फीसदी और मुस्लिम समाज को 5 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया था. मुस्लिम आरक्षण को ‘SEBC’ श्रेणी में शिक्षा और सरकारी या अर्धसरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में लागू करने की घोषणा की गई थी.
उस समय के निर्णय के तहत विशेष मागास प्रवर्ग-अ (Special Backward Category-A) में 5 फीसदी कोटा तय किया गया, जिससे शिक्षा और रोजगार में मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी.
कोर्ट में चुनौती और स्थगन
मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं. इसके बाद अदालत ने इस फैसले पर अंतरिम स्थगन (स्टे) दे दिया. बाद में राज्य में सरकार बदल गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने. अध्यादेश को कानून का रूप नहीं मिल पाया. अब, अदालत के आदेशों और प्रक्रियात्मक आधार का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को संबंधित शासन निर्णय को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है.
सरकार का पक्ष
महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 2014 का फैसला पूर्ण कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजर पाया था और कोर्ट से स्थगन के बाद वह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका. इसलिए पुराने आदेश, परिपत्र और निर्देश निरस्त किए गए हैं.
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा.
नसीम खान का बयान
पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने कहा कि सरकार बदलने के बाद मुस्लिम समाज को आरक्षण से दूर रखने का प्रयास किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है.
नाना पटोले की प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण जरूरी था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा नहीं दिखाई.
मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य
राज्य में पिछले कुछ वर्षों में मराठा और धनगर आरक्षण जैसे मुद्दे भी जोर पकड़ते रहे हैं. 50 फीसदी की संवैधानिक सीमा से ऊपर आरक्षण जाने और विभिन्न समाजों की कानूनी लड़ाई के चलते मुस्लिम आरक्षण का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है. कई मुस्लिम नेताओं का मानना है कि समुदाय में बेरोजगारी और अशिक्षा की दर अधिक है, ऐसे में आरक्षण से शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ सकते थे. हालांकि वर्तमान कानूनी स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में मुस्लिम आरक्षण दोबारा लागू हो पाएगा या नहीं.
‘टीपू सुल्तान’ विवाद का संदर्भ
महाराष्ट्र की राजनीति में समय-समय पर ‘टीपू सुल्तान’ का मुद्दा भी चर्चा में रहा है. मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद रहे हैं. कुछ दल उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत मानते हैं, तो कुछ उनके शासनकाल को लेकर विवाद उठाते हैं. हालांकि ‘टीपू सुल्तान’ विवाद सीधे तौर पर मुस्लिम आरक्षण के कानूनी फैसले से जुड़ा नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक राजनीति और पहचान की बहस में यह मुद्दा समय-समय पर सामने आता रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और ध्रुवीकरण प्रभावित होता है.
