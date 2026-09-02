मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले खाद्य तेल विक्रेताओं को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के बाद सरकार ने साल 2011 के खाद्य सुरक्षा कानन के तहत खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध को एक साल के लिए टालने का फैसला लिया है. नए फैसले के तहत राज्य में खुले खाद्य तेल बेचने वाले कारोबारियों को मौजूदा कानून के अनुसार अपनी व्यापार पद्धति में आवश्यक बदलाव करने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा.

व्यापारियों की मदद के लिए सरकार खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के साथ मिलकर व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित करेगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले खाद्य तेल विक्रेताओं को आश्वासन दिया कि आवश्यक बदलाव लागू करते समय कारोबारियों को राज्य सरकार की ओर से मदद, सुविधाएं तथा अनुदान या सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी.

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बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल?

मंत्रालय में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में खुले खाद्य तेल कारोबारियों की बैठक हुई. बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा विशेष सहायता मंत्री नरहरी झिरवाल, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र तौलिक महासंघ के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रामदास तडस, पूर्व विधायक शिरीष चौधरी, खाद्य तेल उत्पादक एवं विक्रेता संगठनों के कार्याध्यक्ष गजानन शेलार, महासचिव डॉ. भूषण कर्डिले, महाराष्ट्र प्रांतिक महासभा के पोपटराव गवली, शंकर ठक्कर, भारत कसलेकर सहित अन्य उपस्थित थे.

खुले तेल बेचने वालों को राहत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खुले खाद्य तेल की बिक्री पर होने वाली कार्रवाई को फिलहाल एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, इसके बाद आगे समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और कानून का पालन करना अनिवार्य होगा. इसलिए इस एक साल की अवधि में प्रत्येक कारोबारी को अपनी व्यापार पद्धति में कानून के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने होंगे. इस दौरान पारंपरिक तरीके से कारोबार करने वाले व्यापारियों को कानून का पालन करने के लिए किन बदलावों की जरूरत होगी, इस संबंध में समिति उपाय सुझाएगी.

सरकार ने क्यों दिया एक साल का समय?

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुले खाद्य तेल की मांग और जरूरत है. साथ ही, इस कारोबार पर बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार निर्भर है इसलिए कानून और आम लोगों की जरूरत के बीच उचित रास्ता निकालना आवश्यक है. राज्य में खुले खाद्य तेल के इस्तेमाल और बिक्री की पद्धति कई वर्षों से पारंपरिक रूप में जारी है. इसलिए इस पद्धति में बदलाव के लिए कारोबारियों को कुछ समय देना जरूरी है. कानून अपना काम करता है, लेकिन पारंपरिक व्यापार पद्धति से कानून के अनुरूप व्यवस्था की ओर जाने के लिए संक्रमण काल आवश्यक है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस कारोबार से जुड़े कारोबारी, खाद्य तेल विक्रेता, उत्पादक और री-पैकिंग करने वाले उद्यमियों के लिए कानून के अनुरूप बदलाव की योजना समिति के माध्यम से तैयार की जाएगी. गुणवत्ता जांच व्यवस्था, पैकेजिंग सुविधाएं और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कारोबारियों की मदद करने का सरकार का प्रयास रहेगा.

दो समितियों के माध्यम से उपाय योजना

खुले खाद्य तेल कारोबार से जुड़े मुद्दों पर समाधान सुझाने के लिए दो समितियां गठित की जाएंगी. इनमें से एक समिति पारंपरिक तरीके से कारोबार करने वाले व्यापारियों की समस्याओं का अध्ययन करेगी और उन्हें कानून के अनुरूप बदलाव करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगी. दूसरी समिति खाद्य तेल विक्रेताओं, उत्पादकों, री-पैकिंग कारोबारियों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए आवश्यक व्यवस्था एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में उपाय सुझाएगी.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिए कि इन समितियों को सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय और चर्चा करनी चाहिए तथा एक महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “सरकार किसी भी कारोबारी को वंचित नहीं रखना चाहती. कानून का पालन होने के साथ ही कारोबारियों को बेहतर और सुरक्षित तरीके से व्यवसाय करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा. बदलाव स्वीकार करने के लिए जहां आवश्यक होगा, वहां सरकार सहयोग करेगी.”

मिलावट और नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

दरअसल, खाद्य तेल में मिलावट रोकने के साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2011 में इससे संबंधित कानूनी प्रावधान लागू किए थे. खुले खाद्य तेल की बिक्री के संबंध में सख्त नियमन करने के निर्देश केंद्रीय सलाहकार समिति ने दिए हैं. इस कानून के नियमन के लिए 28 अगस्त 2020 तक चार बार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं.

राज्य में लाइसेंसधारी 2,103 खुले खाद्य तेल कारोबारी

राज्य में वर्तमान में 2,103 खुले खाद्य तेल कारोबारी लाइसेंसधारी हैं. इनमें से 370 कारोबारियों को री-पैकिंग करके खाद्य तेल बेचने के लिए लाइसेंस, जबकि 489 कारोबारियों को खाद्य तेल उत्पादन के लाइसेंस दिए गए हैं.

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा खुले खाद्य तेल कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं. खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने विभाग की कार्रवाई के संबंध में प्रस्तुति दी.

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