महाराष्ट्र में सूखा, लेकिन करोड़ों की गाड़ियां खरीदने जा रही देवेंद्र फडणवीस सरकार

महाराष्ट्र में सूखे के बीच राज्य सरकार ने वीआईपी मेहमानों के लिए नई गाड़ियां खरीदने को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है. कुल 12.68 करोड़ रुपये की लागत से 44 गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी गई है. इनमें सबसे महंगी गाड़ी करीब 4 करोड़ रुपये की है. इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद होने की संभावना जताई जा रही है.

सूखे की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खर्च में कटौती करने के निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद नई गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दिए जाने से सरकार की आलोचना होने की संभावना है.

सूखे के बीच भी महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी नई गाड़ियां

सूखे की स्थिति के बीच भी राज्य सरकार की ओर से गाड़ियों की खरीद नहीं रुकती दिख रही है. सरकार ने कुल 12 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से 44 वाहन खरीदने को मंजूरी दी है. इनमें वीआईपी मेहमानों के लिए करीब 4 करोड़ रुपये की एक लैंड क्रूजर भी शामिल है.

बताया जा रहा है कि दौरे पर आने वाले वीवीआईपी मेहमानों के लिए ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी. इस फैसले के बाद विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की संभावना है.

कौन-सी गाड़ी कितनी कीमत में खरीदी जाएगी?

1. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (डीजल/डिफेंस): 32 गाड़ियां, प्रत्येक की अनुमानित कीमत 20.71 लाख रुपये.

2. टोयोटा फॉर्च्यूनर (डीजल, 4x2 मैनुअल): 2 गाड़ियां, प्रत्येक की कीमत 30 लाख रुपये.

3. टोयोटा लैंड क्रूजर 300: NIJ III/B6 स्तर की सुरक्षा वाली एक विशेष बुलेटप्रूफ गाड़ी, जिसकी कीमत 4 करोड़ 7 लाख 68 हजार रुपये है.

4. मारुति सुजुकी अर्टिगा (पेट्रोल): 7 गाड़ियां, प्रत्येक की कीमत 11.59 लाख रुपये.

5. टोइंग वाहन (TATA 207 YADHA): 1 वाहन, जिसकी कीमत 9 लाख रुपये है.

6. अर्बानिया बस (16+D): 1 बस, जिसकी कीमत 31 लाख रुपये है.

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति, गाड़ियों की खरीद पर सरकार की आलोचना संभव महाराष्ट्र में इस समय सूखे की स्थिति बनी हुई है. बारिश का मौसम कमजोर रहने के कारण राज्य के कई हिस्सों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई. इसके चलते किसानों की खड़ी फसलें सूख गई हैं.राज्य सरकार ने 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया है.

ऐसे समय में वीआईपी मेहमानों के लिए 12.68 करोड़ रुपये की लागत से 44 नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी गई है. इनमें करीब 4 करोड़ रुपये की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर भी शामिल है. ऐसे में सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने और विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने की संभावना है.