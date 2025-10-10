नवनिर्मित नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि फिलहाल सबसे जरूरी है कि एयरपोर्ट पूरी तरह कार्यरत हो जाए. उन्होंने कहा कि उड़ान और लैंडिंग लगभग 45 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है. पवार ने कहा कि स्थानीय नागरिकों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और इस पर मुख्यमंत्री पहले ही जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर चुके हैं.

‘पहले उड़ानें शुरू हों, फिर नाम पर चर्चा’

अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता फिलहाल एयरपोर्ट को संचालन योग्य बनाना है ताकि मुंबई क्षेत्र की हवाई सेवाओं पर दबाव कम हो सके. उन्होंने कहा कि एक बार हवाई अड्डा चालू हो जाने के बाद, नामकरण को लेकर उचित और सर्वसम्मत निर्णय लिया जाएगा. पवार ने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भावनाओं और परंपराओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

Pune, Maharashtra: Deputy Chief Minister Ajit Pawar says, "Through this family gathering, we get to understand the problems faced by the middle class. Workers meet, dear sisters come together, and representatives from different communities participate. Some important issues come… pic.twitter.com/FWE6r8MO5L — IANS (@ians_india) October 10, 2025

मध्यम वर्ग से जुड़ाव पर भी बोले उपमुख्यमंत्री

इसी बीच पुणे में आयोजित एक ‘परिवार मिलन’ कार्यक्रम में अजीत पवार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सरकार को जनता की वास्तविक समस्याओं को समझने का मौका मिलता है. उन्होंने बताया कि इसमें कार्यकर्ता, महिलाएं और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग भाग लेते हैं. पवार ने कहा कि “समस्याओं को केवल सुनने और खुद देखकर समझने में बड़ा फर्क होता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है.”

जनता से संवाद को बताया शासन की कुंजी

अजीत पवार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों से सीधे संवाद के ज़रिए नीतियों को और अधिक जनसुलभ बनाया जाए. उन्होंने कहा कि चाहे एयरपोर्ट का नामकरण हो या मध्यम वर्ग की परेशानियां, जनता की भागीदारी से ही समाधान निकलता है. पवार ने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार हर मुद्दे पर जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखेगी.